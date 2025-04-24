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- Киев
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Люди кричат и звонят из-под завалов: что происходит на месте разрушенного дома в Киеве
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Все службы, в частности ГСЧС, скорая и психологи, работают возле двухэтажного здания, которое разрушили россияне в Святошинском районе Киева. Под завалами еще могут находиться люди - из-под развалин раздаются телефонные звонки и крики.
Об этом сообщила корреспондентка "КИЕВ24"
"Первый прилет — мы спали. Подскочили, побежали в коридор. Не успели, был второй. Все посыпалось. Соседка пришла, кричит, едва вылезла. Потом мы сами перелезали через это все. Приехали дети помогать разбирать завалы, вытаскивали раненых. Искали…", — рассказала пострадавшая.
Отмечается, что в результате атаки РФ, вероятно, погибла целая семья. Пока мужа, жену и двоих детей найти не удалось.
Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли 9 человек. Более 100 человек получили ранения.