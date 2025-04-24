Люди кричат и звонят из-под завалов: что происходит на месте разрушенного дома в Киеве

Атака РФ на Киев 24 апреля / © Associated Press

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Все службы, в частности ГСЧС, скорая и психологи, работают возле двухэтажного здания, которое разрушили россияне в Святошинском районе Киева. Под завалами еще могут находиться люди - из-под развалин раздаются телефонные звонки и крики.

Об этом сообщила корреспондентка "КИЕВ24"

"Первый прилет — мы спали. Подскочили, побежали в коридор. Не успели, был второй. Все посыпалось. Соседка пришла, кричит, едва вылезла. Потом мы сами перелезали через это все. Приехали дети помогать разбирать завалы, вытаскивали раненых. Искали…", — рассказала пострадавшая.

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Отмечается, что в результате атаки РФ, вероятно, погибла целая семья. Пока мужа, жену и двоих детей найти не удалось.

Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли 9 человек. Более 100 человек получили ранения.