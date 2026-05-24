Люди бежали в тоннеле: что пережили киевляне во время атаки на метро «Лукьяновская»
Во время массированной российской атаки на Киев сотни людей прятались в метро «Лукьяновская». Очевидцы рассказывают о задымлении, вибрациях от ударов и панике среди пассажиров.
Во время ночной массированной российской атаки многие киевляне прятались в метро, в том числе на станции «Лукьяновская», которая сегодня пострадала от атаки. Во время российских ракетных ударов люди чувствовали вибрации в метро, а с потолка начали сыпаться штукатурка и пыль.
Очевидцы рассказали Радио Свобода, что им пришлось пережить в метро «Лукьяновская» сегодня ночью.
Началось задымление, люди бежали в тоннель: очевидцы об атаке на станцию «Лукьяновская»
Киевляне, которые прятались от российской атаки на станции метро «Лукьяновская», сегодня ночью слышали и чувствовали все удары врага.
В ходе российской атаки на Киев взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро. Его вскоре закрыли для пассажирских перевозок.
«В этот раз был очень неприятный опыт. Были очень слышны удары в районе метро „Лукьяновская“. Было задымление. У людей началась паника», — рассказывает очевидца Екатерина.
Люди начали бежать дальше в тоннель метро и не знали, что делать дальше. Женщина пожаловалась, что у людей не было никаких инструкций, что делать в случае, если метро атакуют.
По словам Екатерины, работники метро не помогали и не объясняли, что делать. Несколько часов киевляне в метро находились в напряжении и испуге.
Последствия российской атаки по Киеву
Напомним, что в результате ночной атаки врага на Киев количество пострадавших возросло до 62 человек, среди которых двое детей.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, сейчас 30 человек находятся в стационарах городских больниц, также известно о двух погибших.
На местах попаданий спасатели продолжают разбирать завалы. В то же время, медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают необходимую помощь всем пострадавшим киевлянам.
После массированной атаки РФ в Киеве повреждено более 40 локаций.