Люди бежали в тоннеле: что пережили киевляне во время атаки на метро «Лукьяновская»

Атака на метро «Лукьяновская»

Реклама

Во время ночной массированной российской атаки многие киевляне прятались в метро, в том числе на станции «Лукьяновская», которая сегодня пострадала от атаки. Во время российских ракетных ударов люди чувствовали вибрации в метро, а с потолка начали сыпаться штукатурка и пыль.

Очевидцы рассказали Радио Свобода, что им пришлось пережить в метро «Лукьяновская» сегодня ночью.

Началось задымление, люди бежали в тоннель: очевидцы об атаке на станцию «Лукьяновская»

Киевляне, которые прятались от российской атаки на станции метро «Лукьяновская», сегодня ночью слышали и чувствовали все удары врага.

Реклама

В ходе российской атаки на Киев взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро. Его вскоре закрыли для пассажирских перевозок.

«В этот раз был очень неприятный опыт. Были очень слышны удары в районе метро „Лукьяновская“. Было задымление. У людей началась паника», — рассказывает очевидца Екатерина.

Люди начали бежать дальше в тоннель метро и не знали, что делать дальше. Женщина пожаловалась, что у людей не было никаких инструкций, что делать в случае, если метро атакуют.

По словам Екатерины, работники метро не помогали и не объясняли, что делать. Несколько часов киевляне в метро находились в напряжении и испуге.

Реклама

Последствия российской атаки по Киеву

Напомним, что в результате ночной атаки врага на Киев количество пострадавших возросло до 62 человек, среди которых двое детей.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, сейчас 30 человек находятся в стационарах городских больниц, также известно о двух погибших.

На местах попаданий спасатели продолжают разбирать завалы. В то же время, медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают необходимую помощь всем пострадавшим киевлянам.

После массированной атаки РФ в Киеве повреждено более 40 локаций.

Реклама

Новости партнеров