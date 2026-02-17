- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Любовь к боли: в Киеве женщина второй раз за шесть лет отправила любимого в реанимацию
Женщина снова ударила ножом сожителя, за которого уже отсидела срок в два года.
В Днепровском районе Киева задержали 54-летнюю женщину, едва не убившую своего гражданского мужчину. Как выяснилось, это уже второе подобное нападение на того же потерпевшего: за предыдущий «кухонный террор» злоумышленница уже отбыла реальный срок в тюрьме.
Об этом сообщает прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Кровавое дежавю
По данным следствия, между 54-летней подозреваемой и ее 53-летним сожителем возникла ссора. Во время конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в грудь. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии; он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии с проникающим ранением грудной клетки.
История повторяется
Наиболее впечатляющим фактом в этом деле является то, что пара уже проходила по аналогичному сценарию.
В 2020 году женщина при таких же обстоятельствах ударила этого же мужчину ножом.
Тогда суд признал ее виновной, и она отбыла два года лишения свободы.
Однако по возвращении из тюрьмы отношения возобновились, что привело к новому преступлению.
Что угрожает нападающей
Днепровская окружная прокуратура уже сообщила фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений).
«Пока подозреваемая находится под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет «, — отметили в прокуратуре.
Учитывая рецидив, на этот раз срок заключения может быть значительно длиннее предыдущего.
Напомним, в Белой Церкви на Киевщине мужчина разбил бутылку об голову брата, а затем нанес четыре удара ножом.