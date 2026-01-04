ТСН в социальных сетях

Локации для купания на Крещение в Киеве: где безопасно нырять

В Киеве обустроены официальные локации для купания на Крещение 6 января

Крещение

Крещение / © УНИАН

В Киеве обустроят безопасные локации для купания на Крещение 6 января. Жителей призывают не нырять в открытых водоемах и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Плесо» на странице Facebook.

Накануне празднования Крещения, 6 января 2026 года, власти Киева призывают жителей воздержаться от массовых собраний и погружений в открытые водоемы, которые не подготовлены специально для этого.

Для безопасного празднования в городе будут работать официальные локации, где соблюдены все санитарные и безопасные нормы. Эти места будут доступны с 08:00 до 17:00 и будут находиться под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медицинских работников.

Адреса официальных локаций для погружения в Киеве

  • Голосеевский район: Пляж «Галерный»

  • Деснянский район: Пляж «Троещина»

  • Днепровский район: Пляжи «Детский», «Венеция», «Тельбин», «Радуга», «Радуга»

  • Оболонский район: Озера Вербное и Иорданское, Пляж «Пуща-Водица», зона отдыха «Наталка», пляж на Оболонском острове

Карта всех локаций доступна по ссылке: Google Maps.

Рекомендации для безопасного купания

  • Нырять только в официально оборудованных местах и следовать указаниям спасателей;

  • В случае объявления воздушной тревоги — немедленно покидать водоем и двигаться к ближайшим укрытиям;

  • Посещать неофициальные пляжи не рекомендуется, согласно протоколу Совета обороны Киева от 17.05.2023 №4.

Что предусмотрено на официальных локациях

  • Дно водоемов проверено водолазами и очищено от опасных предметов;

  • Обустроены удобные подходы к воде и кабинки для переодевания;

  • Постоянный контроль спасателей и медиков для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2026 году украинцы будут праздновать Крещение по новоюлианскому календарю.

