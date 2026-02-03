Лимузин, деньги и конфликт с женщиной: в Киеве наказали блогера за циничный хайп во время блэкаута

Блогер устроил хайп на фоне блэкаутов / © Полиция Киева

В Киеве, страдающем дефицитом электроэнергии из-за российских атак, очередная попытка «хайпануть» закончилась для блогера встречей с правоохранителями. 21-летний киевлянин решил продемонстрировать роскошную жизнь в центре темного города, что вызвало волну негодования в Сети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Лимузин, деньги и провокации

Во время мониторинга соцсетей полицейские увидели видео, где молодчик в арендованном лимузине с ярким неоновым освещением разъезжал по улицам столицы. На кадрах нарушитель демонстративно считал большую пачку денег.

Однако только «демонстрацией успеха» блогер не ограничился. Для повышения охвата он спровоцировал конфликт с пожилой женщиной на улице. На ее замечания молодчик отвечал с откровенным презрением, пытаясь намеренно вызвать гнев прохожих и зрителей.

Горе-блогер / © скриншот с видео

Реакция полиции

Оперативники и криминальные аналитики столичного главка оперативно установили личность фигуранта. Им оказался местный житель. За свои выходки молодой человек получил не лайки, а административное наказание.

«На нарушителя составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)», — сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили «креативщикам», что демонстративное пренебрежение к обществу в то время, когда тысячи людей остаются без света и тепла, не является творчеством. Это публичное нарушение порядка, которое будет иметь законные последствия.

