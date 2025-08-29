Летучая мышь в супермаркете под Киевом: почему "вампир" оказался на прилавке с мясом

Летучая мышь / © Pexels

Реклама

В магазине под Киевом покупатели стали свидетелями необычной сцены: на мясном прилавке лежала летучая мышь. Событие быстро вызвало волну обсуждений в соцсетях, а специалисты объяснили, что произошло.

Почему он там оказался, разбирался корреспондент ТСН Александр Марущак.

В супермаркете в селе Старые Петровцы под Киевом покупатели заметили летучую мышь, ползавшую по прилавку с мясом. Видео инцидента разлетелось по сети, а пользователи шутили, что «вампир» решил проверить свежесть продуктов.

Реклама

В Киевском зоопарке подтвердили, что животное — это лилика двухцветная. Именно сейчас у летучих мышей продолжается миграция, поэтому они могут залетать в помещение через технические отверстия.

Летучая мышь в магазине / © Фото из открытых источников

«По внешнему виду было видно, что летучая мышь сильно ослабла, потому что обычно они более упитанны. В магазине нет насекомых, которыми он питается, поэтому обессилевший он просто упал на прилавок. На запах мяса он не летел — это случайность», — объяснила куратор программы помощи летучим мышам Евгения Улюра.

Стоит ли бояться летучих мышей

Эксперт подчеркнула, что в Украине нет летучих мышей — все местные виды питаются насекомыми. Они не нападают на людей, а укусить могут только в случае самозащиты, если их брать руками.

«Люди, которые нашли животное, поступили правильно: осторожно поместили его в пластиковую коробку и вынесли на улицу. Летучая мышь не потеряла способности летать, поэтому быстро найдет себе пищу», — добавила специалист.

Реклама

Как действовать, если встретили летучую мышь

Специалисты призывают не трогать летучих мышей голыми руками, ведь их кости очень хрупкие. Лучше всего помочь животному выбраться на улицу без ущерба для него и для людей.

Напомним, на кадрах видно, как маленькое животное с раскрытыми крыльями лежит прямо среди кусков свежего мяса. Чтобы спасти ночного гостя, люди осторожно положили его в пластиковый контейнер и отнесли на улицу.

Пользователи соцсети отреагировали с юмором. Под видео писали: «Упакуйте мне, пожалуйста, пол килограмма телятины и одного Бэтмена» и «Дайте ему кровянки». Кто-то в шутку отмечал, что животное «искало телятину с большим содержанием крови».

Некоторые даже предположили, что теперь сеть супермаркетов может использовать этот инцидент для рекламы, мол, «Дракула тоже искупается в Сильпо».