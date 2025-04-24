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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1011
Время на прочтение
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"Летело все": власти сообщили о последствиях и жертвах мощного удара по Киеву

Известно о по меньшей мере девяти погибших киевлянах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия удара по Киеву 24 апреля.

Последствия удара по Киеву 24 апреля. / © Associated Press

Ночью 24 апреля армия РФ нанесла мощный удар по Киеву. Из-за атаки беспилотников и ракет в нескольких районах столицы фиксируют последствия. Погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Летело все - "Калибры", баллистика, "Шахеды". В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45", - подчеркнул чиновник.

В результате атаки вражеских БпЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано повреждение в нескольких районах.

Голосеевский район:

  • воспламенение автомобилей во дворе жилого дома;

  • пожар в гаражном кооперативе;

  • падение обломков на территории нежилой застройки;

  • возгорание на территории гаражного кооператива.

Шевченковский район:

  • падение обломков БПЛА на открытой территории;

  • возгорание и разрушение гаражей;

  • пожар на территории нежилой застройки;

  • разрушение административного здания.

Святошинский район:

  • воспламенение и частичное разрушение жилого дома, под завалами есть люди;

  • воспламенение автомобилей во дворе жилого дома;

  • пожар на территории нежилой застройки;

  • разрушение на территории гаражного кооператива;

  • пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;

  • возгорание на территории нежилого помещения.

Соломенский район:

  • падение БПЛА в открытой местности, без разрушений.

Оболонский район

  • воспламенение травяного настила и девяти автомобилей;

  • возгорание на крыше нежилого дома;

  • пожар в складском помещении и повреждение автомобилей вблизи.

"По состоянию на данный момент известно о 9 погибших. Уточняем. Предварительно, более 70 человек получили ранения разной степени. Среди пострадавших есть дети", - добавил чиновник.

Как сообщалось, глава МВД Игорь Клименко рассказал последние новости об ударе РФ по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек, а более 70 получили травмы.

Дата публикации
Количество просмотров
1011
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