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- Киев
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"Летело все": власти сообщили о последствиях и жертвах мощного удара по Киеву
Известно о по меньшей мере девяти погибших киевлянах.
Ночью 24 апреля армия РФ нанесла мощный удар по Киеву. Из-за атаки беспилотников и ракет в нескольких районах столицы фиксируют последствия. Погибли по меньшей мере девять человек.
Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Летело все - "Калибры", баллистика, "Шахеды". В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45", - подчеркнул чиновник.
В результате атаки вражеских БпЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано повреждение в нескольких районах.
Голосеевский район:
воспламенение автомобилей во дворе жилого дома;
пожар в гаражном кооперативе;
падение обломков на территории нежилой застройки;
возгорание на территории гаражного кооператива.
Шевченковский район:
падение обломков БПЛА на открытой территории;
возгорание и разрушение гаражей;
пожар на территории нежилой застройки;
разрушение административного здания.
Святошинский район:
воспламенение и частичное разрушение жилого дома, под завалами есть люди;
воспламенение автомобилей во дворе жилого дома;
пожар на территории нежилой застройки;
разрушение на территории гаражного кооператива;
пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;
возгорание на территории нежилого помещения.
Соломенский район:
падение БПЛА в открытой местности, без разрушений.
Оболонский район
воспламенение травяного настила и девяти автомобилей;
возгорание на крыше нежилого дома;
пожар в складском помещении и повреждение автомобилей вблизи.
"По состоянию на данный момент известно о 9 погибших. Уточняем. Предварительно, более 70 человек получили ранения разной степени. Среди пострадавших есть дети", - добавил чиновник.
Как сообщалось, глава МВД Игорь Клименко рассказал последние новости об ударе РФ по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек, а более 70 получили травмы.