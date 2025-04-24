"Летело все": власти сообщили о последствиях и жертвах мощного удара по Киеву

Последствия удара по Киеву 24 апреля. / © Associated Press

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Ночью 24 апреля армия РФ нанесла мощный удар по Киеву. Из-за атаки беспилотников и ракет в нескольких районах столицы фиксируют последствия. Погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Летело все - "Калибры", баллистика, "Шахеды". В Киеве и области только дронов было зафиксировано 45", - подчеркнул чиновник.

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В результате атаки вражеских БпЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано повреждение в нескольких районах.

Голосеевский район:

воспламенение автомобилей во дворе жилого дома;

пожар в гаражном кооперативе;

падение обломков на территории нежилой застройки;

возгорание на территории гаражного кооператива.

Шевченковский район:

падение обломков БПЛА на открытой территории;

возгорание и разрушение гаражей;

пожар на территории нежилой застройки;

разрушение административного здания.

Святошинский район:

воспламенение и частичное разрушение жилого дома, под завалами есть люди;

воспламенение автомобилей во дворе жилого дома;

пожар на территории нежилой застройки;

разрушение на территории гаражного кооператива;

пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;

возгорание на территории нежилого помещения.

Соломенский район:

падение БПЛА в открытой местности, без разрушений.

Оболонский район

воспламенение травяного настила и девяти автомобилей;

возгорание на крыше нежилого дома;

пожар в складском помещении и повреждение автомобилей вблизи.

"По состоянию на данный момент известно о 9 погибших. Уточняем. Предварительно, более 70 человек получили ранения разной степени. Среди пострадавших есть дети", - добавил чиновник.

Как сообщалось, глава МВД Игорь Клименко рассказал последние новости об ударе РФ по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек, а более 70 получили травмы.

Дата публикации 09:24, 24.04.25 Количество просмотров 28 Киев после обстрела: кофейня открылась, несмотря на пятый обстрел