Киев переживает самую тяжелую зиму за время полномасштабного вторжения России в Украину. Столица оказалась на грани техногенной катастрофы, а тысячи семей остались без базовых вещей в лютые морозы.

В каком районе столицы сложилась самая тяжелая ситуация и когда тепло вернется в дома киевлян — читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация в Киеве 27 января

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил,что в Киеве сложилась чрезвычайно сложная ситуация. По его словам, более 1200 многоквартирных домов в городе остаются без отопления (информация по состоянию на 15:00 часов — Ред.).

В то же время мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что после ночной массированной атаки россиян, самая острая ситуация сложилась на Троещине. По его словам, в районе зафиксированы перебои с тепло- и с водоснабжением, электричеством.

«Самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло- и с водоснабжением, электричеством. Там около 600 домов без всех услуг», — сообщил Кличко в Telegram.

В связи с этим на Троещине дополнительно развернули пункты обогрева — к уже имеющимся 145, которые ранее функционировали в Деснянском районе.

Речь идет не просто о палатках, а о полноценных круглосуточных центрах поддержки, которые обустраивают в помещениях школ. Такие заведения оснащают передвижными котельными, обустраивают там спальные места с карематами и организуют питание для посетителей.

Сейчас идет активная подготовка в школах №263, №264, №306, №275 и №293. На эти объекты уже доставили мобильные котельные, которые можно оперативно запустить в случае необходимости.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украинарассказал, что Киев переживает самую тяжелую зиму, в городе сложилась очень тяжелая ситуация.

В Деснянском районе готовятся к худшим сценариям

Из-за критической ситуации с теплом и светом на Троещине власти Деснянского района готовятся к худшим сценариям. Председатель РГА Максим Бахматов заявил, что, если канализация не выдержит морозов и отключений, в районе будут обустраивать уличные туалеты«как в деревне».

«Что делать в короткий срок, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — и все. Будем делать туалеты, как в селе», — заявил Бахматов.

Сейчас в районе уже действуют палатки для обогрева и опорные пункты в школах, где можно поесть и переночевать.

В то же время главный санитарный врач Киева Сергей Чумак считает такие меры преждевременными. Он пояснил, что вместо ям можно использовать биотуалеты со специальной незамерзающей жидкостью.

Чумак отметил, что городская канализационная система проложена глубоко, поэтому замерзнуть не должна; риски есть только для труб внутри домов.

Также он отметил, что обустройство таких ям требует строгого выбора места (подальше от водопроводов) и регулярной дезинфекции.

Дома киевлян заливает кипятком

В Киеве жители многоэтажек оказались в эпицентре коммунальной катастрофы: из-за аварий теплосетей дома буквально заливает кипятком. В соцсетях ширятся кадры, где горячая вода стекает по фасадам, образуя паристые «водопады» и гигантские сосульки.

Критическая ситуация сложилась на Русановке (бульвар Игоря Шамо, 14). В 16-этажке на 384 квартиры прорыв произошел еще ночью, однако аварийные службы длительное время не появлялись.

Люди, которые уже почти две недели живут без отопления при температуре +2°C в помещениях, теперь страдают еще и от подтоплений. Жители жалуются, что службы вовремя не слили воду из труб, из-за чего во время перепадов давления систему начало буквально рвать.

Кроме холода и влаги, возникла угроза пожара. Дом, где живет много пожилых людей и детей, не подключили к критической инфраструктуре, несмотря на электрическое отопление. Из-за отсутствия тепла люди массово включают обогреватели, что создает критическую нагрузку на электросеть. Жители откровенно заявляют, что боятся не только замерзнуть, но и сгореть из-за замыкания фаз.

Погода усложняет ситуацию: в Киеве автомобили примерзли к асфальту

Из-за низкой температуры воздуха в столице автомобили буквально примерзли к асфальту. В соцсетях распространяют видео, на котором показано, как ряд авто оказались в «ледяном плену».

Причиной этому стали не только осадки, но и порывы на теплотрассах, из-за которых вода мгновенно замерзала на дорогах.

Также пользователи жалуются, что из-за гололеда на дорогах города очень трудно передвигаться, а тротуары не чистятся.

В Киеве временно ограничили горячую воду

Из-за дефицита мощностей после обстрелов в Киеве временно ограничили подачу горячей воды в части домов. В КГГА объяснили, что город сейчас вынужден работать в условиях жесткого дефицита мощностей и принимать экстренные противоаварийные меры.

Технические специалисты отметили, что запуск системы в морозы является технологически сложным, а в отдельных микрорайонах, например в Деснянском районе, энергетики вынуждены перезапускать сети уже в третий раз.

Ограничения действуют не по всему городу, а только там, где это критически важно для стабилизации теплоснабжения.

Когда в дома киевлян вернется тепло

Руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупреждает, что дефицит в энергосистеме никуда не исчезнет в ближайшее время.

Он рассказал, что несмотря на проведение необходимых ремонтных работ, специфика повреждений теплоэлектроцентралей не позволяет говорить о быстрых решениях.

Он прогнозирует, что два важных объекта для Киева: ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — не будут способны генерировать тепло и электроэнергию в полном объеме как минимум до марта текущего года.

«Не всегда можно все быстро восстановить. Если говорим о теплоэлектроцентрали, то это займет месяцы», — отметил эксперт.

Пункт Несокрушимости в Киеве / © Getty Images

Игнатьев считает, что жить в условиях «страны генераторов» придется еще 3-5 лет. По его словам, именно столько время сможет понадобиться для полной стабилизации системы и преодоления дефицита мощностей.

Эксперт отметил, что полноценный эффект от ремонтов ТЭЦ киевляне почувствуют только следующей зимой. Сейчас энергетики используют аварийные схемы и тщательно регулируют давление, чтобы удержать систему в рабочем состоянии. Тепло будут подавать, но в меньших объемах, чем обычно.

Он отметил, что сейчас ситуация сложная, однако специалисты держат ее под контролем.

Приближается ли Киев к гуманитарной катастрофе

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии «24 Каналу» заявил, сейчас в Киеве нет гуманитарной катастрофы.

Однако он отметил, что с 9 января Украина проходила по грани техногенной катастрофы.

Харченко посоветовал киевлянам, которые имеют загородные дома с собственным отоплением и водоснабжением, по возможности переехать туда на некоторое время. Это помогло бы существенно разгрузить городскую энергосеть, которая сейчас работает на пределе возможностей.

Харченко отметил, что переход на автономное существование сейчас является лучшим вариантом для тех, кто имеет такую возможность.

«Между 9 января и этим моментом мы прошли по грани техногенной катастрофы. Но на секунду представим, что в минус 20 Киев полностью лишен тепла, нет надежды, что оно вернется, нет электричества, что происходило бы? Десятки тысяч замерзших, люди, которые пытаются выбраться из города, паника и все, что с этим связано. Я не вижу сейчас такого. Есть суровый настрой многих людей, что «мы им не сдадимся, мы выстоим» , — подчеркнул Харченко.

Напомним, что в столице зафиксирован рост количества больных ОРВИ и коронавирусом на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей. Несмотря на общее увеличение показателей, медики отмечают положительное влияние дистанционного обучения в школах, хотя ситуация с госпитализациями, особенно среди детей, остается тревожной.