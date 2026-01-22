ТСН в социальных сетях

Киев
564
3 мин

Ледяной плен на Русановке в Киеве: 13 дней без отопления превратили многоэтажку в морозильник

В Киеве жители дома на Русановке живут в квартирах, где столбики термометров не поднимаются выше +2°C.

Дмитрий Гулийчук
Дом на Русановке с разорванными трубами и +2 в квартирах. Фото Всеволода Севастьянова

Жители многоэтажки на Русановке в Киеве уже 13 дней остаются без отопления, температура в квартирах упала до +2 градусов.

Об этом рассказал его житель и медийщик Всеволод Севастьянов у себя в Facebook и в комментарии УП.

Севастьянов посетовал, что многоэтажка по адресу бульвар Игоря Шамо, 14 (Днепровский район Киева) становится «непригодной для проживания».

«13 сутки без отопления, +2 дома. Промерзает все. В доме 384 квартиры, дети, многие пожилые люди», — отметил он.

Житель уточнил, что ЖЭК и аварийщики пытаются делать что могут. Однако ситуация критическая.

«Воду спускают со всех стояков, она замерзает в трубах и разрывает их. В этот сверхсложный период дом остался без отопления и без надежды, что оно появится. Наш дом не внесут в список „критических“, генератор не дадут, потому что „полетит электросеть“», — говорит Севастьянов.

В комментарии для УП он добавил, что жильцы многострадального дома живут в холоде. В квартирах сейчас — от 2 до 5°C. Все жители ходят дома одеты, как на улице. Спать в таких условиях смертельно опасно.

«В квартирах семьи с детьми греются газом, водой, подогревают огнеупорные кирпичи. Был случай, что женщина на сковороде грела кусок рельсы, по которым едут поезда», — рассказал Севастьянов.

Из-за отключения электричества жильцы не только не могут греться с помощью электроприборов, но даже выйти на улицу. Дело потому, что лестница в многоэтажке опасна, ведь скользкая, крутая и местами не имеет перил.

«Мы вчера и сегодня сливали воду из всего дома, чтобы дальше не замерзало и не рвало трубы и батареи. Вместе с аварийщиками грелками грели трубы. Конкретных прогнозов мы не слышим. Надо размораживать все замерзшие стояки, срезать батареи, где их разорвало», — отмечает Всеволод.

Жителей грелками пытались разогреть трубы, чтобы там не замерзла вода

По его мнению, частично спасти ситуацию могло бы постоянное наличие света в доме. Но многоэтажку отказываются вносить в список объектов критической инфраструктуры.

Что говорят власти

Главный инженер управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района Киева Вадим Панов в разговоре с журналистами издания объяснил, что в случае дома на бульваре Игоря Шамо, отопление не удается восстановить из-за последствий нескольких российских атак. В результате последнего удара в доме было выбито много окон, и пока их вставляли, вода в трубах успела замерзнуть.

«По техническому проекту дом имеет два технических этажа. Один на уровне примерно второго этажа, другой — на чердаке, в котором по прилету выбило все окна. Пока атака закончилась, пока начали все зашивать, вода прихватилась, и слить воду стало невозможно. Из всех остальных домов посливали, а здесь вода примерзла из-за специфики проекта многоэтажки», — объяснил Вадим Панов.

Когда там стабилизируют ситуацию, чиновник не берется прогнозировать.

Напомним, что без тепла в Киеве остаются 2600 домов, продолжаются экстренные отключения света.

564
