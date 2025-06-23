Квартира разрушена полностью: жительница дома в Киеве показала последствия удара РФ

Обстрел Киева / © КМДА

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Российские войска 23 июня попали в многоэтажку Шевченковского района Киева. Пострадал и находящийся напротив дом. Фактически окон практически во всех квартирах, выходящих окнами к зданию, в которое произошло попадание. Журналисты пообщались с жителями.

Об этом сообщает «Завтрак с 1+1».

«В момент попадания была в ванной комнате. Слышали Шахеды, все слышали, все мы слышали. Затем дали отбой воздушной тревоги. И потом на телефон пришла после отбоя информация, что летят ракеты. Действительно, побежала в ванную. И это очень моментом случилось, очень одним моментом, одной секундой. Это был ужас», — вспоминает женщина.

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Она говорит, что дом каркасно-монолитный, потому выстоял.

«Вы видите, квартира полностью разрушена. Это сейчас мы на кухне находимся, но в таком состоянии кухня. Фактически ни одной гражданской комнаты нет», — добавила она.

К жильцам дома приходили полицейские, совершали фото и документировали преступление РФ. Теперь киевляне будут ждать компенсации.

К счастью, Инна не пострадала. Впрочем, у ее соседей есть осколочные ранения.

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«У меня все хорошо, слава Богу. Меня спасла ванна, это раз. И во-вторых, после случившегося я быстро, ничего не схватив, в чем была, как сейчас, так и побежала вниз. По лестнице побежала на первый этаж», — говорит она.

У дома развернуто два штаба, где оказывают помощь, в том числе психологическую и медицинскую. Впрочем, госпожа Инна к специалистам не обращалась.

«Слава Богу, все хорошо, я взяла себя в руки, потому что ситуацию уже не исправишь. Ее не вернешь, скорее. И это поражение этой страны-агрессора, которая производит бой украинскому народу, нужно исправлять. Спасибо. Поэтому нужно себя брать в руки и жить дальше», — говорит она.

Пострадала не сама, ей помогают соседа, приехала семья из Житомирской области.

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«Я им позвонила по телефону. В 5 часов закончилась комендантская, и они приехали уже из Житомирской области. Родителям моим 75 и 77 лет. И они приехали, и я им очень благодарна за то, что они помогают мне. Благодарна всем, всем, кто мне приехал и помогает», — рассказала женщина.

Журналист поблагодарил Инну за то, что она не сдается.

«Нет, не сдамся», — заверила киевлянка.

Российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Враг бил «Шахедами» и ракетами, в том числе баллистическими. Повреждены жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.

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В частности, в Шевченковском районе, который этой ночью пострадал больше всего, был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли 6 человек. Сейчас идет поисково-спасательная операция, под завалами еще могут быть люди.

Около 25 человек пострадали из-за удара РФ по Киеву.