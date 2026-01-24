"Квартира мечты" за копейки: украинцы удивили покупкой жилья в Италии

Ключи от дома

В социальной сети приобретает популярность история украинки, которая вместе с партнером приобрела полностью готовый для жизни дом в Италии по цене подержанного автомобиля среднего класса.

Об этом рассказала dr_tannyy в TikTok.

Автор блога поделилась, что вместо того, чтобы годами собирать на первый взнос или брать кабальную ипотеку на 30 лет, они решили рисковать. Их выбор пал на дом стоимостью всего 18 000 евро.

Вид из дома в Италии / © Фото из открытых источников

Главное преимущество этой инвестиции — состояние жилья. По словам владелицы, это не руины, нуждающиеся в капиталовложениях, а полноценный дом, укомплектованный мебелью.

Ремонт в доме в Италии / © Фото из открытых источников

«Пока все годы собирают на первый взнос или берут ипотеку на 30 лет, мы решили рискнуть. Наш дом стоил, внимание, 18 тысяч евро. За целый дом, где есть все, чтобы заехать и жить», — сказала автор.

Вид из дома / © Фото из открытых источников

Сколько же стоило оформить собственность

Однако цена «на ценнике» — это только вершина айсберга. Украинка откровенно рассказала о дополнительных расходах, без которых покупка недвижимости в Италии невозможна, особенно если покупатель не владеет языком и не знает местных законов.

Чтобы стать полноправными владельцами, паре пришлось привлечь целую команду помощников. Финальная смета выглядит так:

18 000 евро — стоимость самого дома;

3 500 евро — налоги и услуги нотариуса;

7 500 евро — юридическое сопровождение, услуги агентства недвижимости и переводчиков;

1 000 евро — мелкие расходы на бумаги и оформление статуса.

В итоге полная стоимость жилья «под ключ» составила около 30 000 евро.

Дом расположен в живописной местности в 8 километрах от города Кампобассо (регион Молизе). Это не захолустье: в селе работает продуктовый магазин, есть два бара, пиццерия, почта и медицинский пункт.

Дорога в город занимает всего 10 минут. В Кампобассо есть вся необходимая инфраструктура: университет, торговые центры и больницы.

Какая ситуация на рынке недвижимости в Италии

Цена, которую заплатили украинцы, значительно ниже среднерыночной даже для этого региона. Согласно данным аналитического портала Numbeo, на январь 2026 года средняя стоимость квадратного метра жилья в центре Кампобассо составляет около 2 000 евро, а в окрестностях — около 1 000 евро.

В целом по Италии в 2025 году средняя цена держалась на уровне 1800 евро за квадратный метр. Однако эксперты отмечают четкое разделение цен в зависимости от географии.

Напомним, ранее украинка Анастасия, переехавшая в Португалию, рассказала о сложностях жизни в этой стране. В частности, она указала на проблемы с миграционной службой, «полностью парализованной», и очень высокие цены на жилье. Женщина также пожаловалась на высокие налоги и медленность португальцев.