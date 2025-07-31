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- Киев
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"Квартира исчезла, нет ее!": киевлянка эмоционально рассказала о пережитой атаке РФ
Раненая жительница дома в Киеве рассказала, что квартира над ней просто исчезла.
Жительница Киева рассказала, что пережила из-за атаки РФ. Квартира, расположенная над ней, полностью уничтожена.
Об этом сообщает «КИЕВ24».
По словам женщины, она не слышала взрыва, только почувствовала неприятный толчок.
«Я вскочила, слышу что-то такое, ищу обувь, нет ничего… Штукатурка, стекло. Надо мной 4-й этаж, это последний. Там совсем… Крыша горела, и вся квартира исчезла… Нет ее! А моя снизу на глазах горит, и я ничего не могу сделать», — рассказала женщина.
Напомним, ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, на который летели «Шахеды» и ракеты.
Уже известно о 8 погибших. К сожалению, среди них — ребенок. Число пострадавших возросло до 124. Под завалами может находиться не менее 10 человек.
«Атака была очень подлой и специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для «Шахедов», других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.