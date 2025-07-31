"Квартира исчезла, нет ее!": киевлянка эмоционально рассказала о пережитой атаке РФ

Киев 31 июля

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Жительница Киева рассказала, что пережила из-за атаки РФ. Квартира, расположенная над ней, полностью уничтожена.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

По словам женщины, она не слышала взрыва, только почувствовала неприятный толчок.

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«Я вскочила, слышу что-то такое, ищу обувь, нет ничего… Штукатурка, стекло. Надо мной 4-й этаж, это последний. Там совсем… Крыша горела, и вся квартира исчезла… Нет ее! А моя снизу на глазах горит, и я ничего не могу сделать», — рассказала женщина.

Дата публикации 13:16, 31.07.25 Количество просмотров 6 Киевлянка рассказала, что пережила во время атаки РФ

Напомним, ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, на который летели «Шахеды» и ракеты.

Уже известно о 8 погибших. К сожалению, среди них — ребенок. Число пострадавших возросло до 124. Под завалами может находиться не менее 10 человек.

«Атака была очень подлой и специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для «Шахедов», других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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