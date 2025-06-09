- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 1 мин
Купальный сезон в Киеве 2025: санврач рассказал, можно ли купаться на пляжах
Санитарное качество воды в Киеве соответствует санитарным нормам, но купальный сезон под запретом.
В Киеве продолжается усиленный контроль качества воды на городских пляжах, несмотря на то, что официально купальный сезон из-за военного положения не открыт.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач столицы Сергей Чумак в интервью Укринформу
«Киевская городская военная администрация официально запретила купание в условиях военного положения. В то же время наш Центр контроля и профилактики болезней совместно с другими службами регулярно проводит мониторинг воды и песка на пляжах. По санитарным показателям вода сейчас является безопасной, и если кто-то решит купаться, риск для здоровья минимальный», — отметил Чумак.
В то же время, учитывая ситуацию с безопасностью, в Киеве не планируют официально запускать купальный сезон, а жителей призывают ограничить пребывание на пляжах.
Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины, в частности в Одессе, купальный сезон уже начат- там открыто 11 пляжей и еще один в области.
Также мы писали о том, что на пляже в Затоке Одесской области два человека подорвалисьна неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.