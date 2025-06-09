Купальный сезон в Киеве 2025: санврач рассказал, можно ли купаться на пляжах

Купальный сезон в Киеве запрещен / © УНІАН

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В Киеве продолжается усиленный контроль качества воды на городских пляжах, несмотря на то, что официально купальный сезон из-за военного положения не открыт.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач столицы Сергей Чумак в интервью Укринформу

«Киевская городская военная администрация официально запретила купание в условиях военного положения. В то же время наш Центр контроля и профилактики болезней совместно с другими службами регулярно проводит мониторинг воды и песка на пляжах. По санитарным показателям вода сейчас является безопасной, и если кто-то решит купаться, риск для здоровья минимальный», — отметил Чумак.

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В то же время, учитывая ситуацию с безопасностью, в Киеве не планируют официально запускать купальный сезон, а жителей призывают ограничить пребывание на пляжах.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины, в частности в Одессе, купальный сезон уже начат- там открыто 11 пляжей и еще один в области.

Также мы писали о том, что на пляже в Затоке Одесской области два человека подорвалисьна неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.