"Кто ты такой": велосипедист, на которого напал водитель Mercedes, рассказал детали конфликта

Скриншот с видео избиения велосипедиста / © Полиция Киева

Потерпевший велосипедист, жестоко избивший водитель Mercedes за замечания, рассказал свою версию событий.

Об этом передает «Суспильне».

Потерпевший, которого зовут Антон, вспомнил, что 25 сентября ехал по велодорожке на Подоле, где были припаркованы автомобили, в том числе — Mercedes нападающего.

«Я сказал водителю: поезжай или включи аварийку. На что он начал биковать: кто ты такой и так далее. Он сел в машину к женщине, но ехать не планировали. На мои просьбы тоже не реагировали. Больше ничего не помню», — говорит потерпевший.

Антон признается, что вообще не помнит, как и когда очутился в больнице. Лишь из видео полиции мужчина увидел свое жуткое избиение.

«Кровоизлияние может быть до полугода. Сейчас у меня головные боли постоянные, тянет в шее. Головные боли в неопределенное время могут быть. Я сижу редко, большинство времени лежу, иначе начинаются спазмы. Нападающий ко мне не обращался», — отмечает потерпевший.

По словам медиков состояние пациента остается средней тяжести, однако стабильное. Еще около двух недель Антону придется находиться в больнице, а дальше под наблюдением семейного врача.

Журналисты издания обратились к адвокатам подозреваемого. Один из них отметил, что больше его не защищает, а другой адвокат обращение журналистов проигнорировала.

Напомним, что в Киеве водитель элитного Mercedes избил велосипедиста в обморок.

Впоследствии стало известно, что нападающий является фигурантом по делу о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны на 25 млн. грн.