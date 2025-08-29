Кровавый удар по Киеву: погибла известная врач-реабилитолог

Оксана Процюк / © из соцсетей

В ночь на 28 августа Россия нанесла по Киеву массированный кровавый удар, в результате которого погибли более 20 человек. Среди погибших — известный врач физической и реабилитационной медицины, невролог центра медицинской реабилитации КНП «КМКБ 1» Оксана Процюк.

Об этом сообщает Центр медицинской реабилитации КНП «Киевская городская клиническая больница №1» в Facebook.

«Вчера еще улыбающаяся, вдохновленная вопросами реабилитации, пациентами… Сегодня тишина от невыразимой боли, горькой потери. Оксана Николаевна была не только хорошим врачом, профессионалом своего дела, очаровательной женщиной, заботливой женой и мамой, гордостью нашего коллектива, но и настоящим другом для нас, поддержкой для своих пациентов! Ее честность, доброта, искренность, ответственность, забота и мудрость были примером для коллег! Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремления помочь каждому, кто обращался», — говорится в сообщении.

Коллектив Центра медицинской реабилитации выражает глубокое соболезнование семье и близким по поводу тяжелой потери.

«Светлая память о ней будет жить в наших сердцах и сердцах тех, кому она подарила здоровье и надежду», — пишут коллеги Оксаны Процюк.

Отметим, в Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.