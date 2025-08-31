Кровавый конфликт в Фастове: мужчина расстрелял отца и сына, есть погибший

После ссоры мужчина расстрелял отца с сыном, один из них погиб

В Фастове в Киевской области расстрелял отца с сыном. В результате инцидента 28-летний погиб, а его отец — тяжело ранен.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По словам правоохранителей, между злоумышленником и еще двумя мужчинами — отцом и сыном — произошел конфликт. После фигурант уехал к месту жительства, взял оружие и вернулся к своим соперникам. Он произвел несколько выстрелов у мужчин.

Свидетелем данного события стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, находившийся вне службы. Он немедленно задержал стрелка и вызвал скорую помощь для раненых. В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу сейчас оказывается медицинская помощь.

Полицейские задержали 53-летнего нападающего.

Ранее сообщалось, что во Львове снова произошла стрельба.