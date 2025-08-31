- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 1 мин
Кровавый конфликт в Фастове: мужчина расстрелял отца и сына, есть погибший
Мужчина расстрелял двоих в Фастове: 28-летний парень скончался, его отец — тяжело ранен
В Фастове в Киевской области расстрелял отца с сыном. В результате инцидента 28-летний погиб, а его отец — тяжело ранен.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
По словам правоохранителей, между злоумышленником и еще двумя мужчинами — отцом и сыном — произошел конфликт. После фигурант уехал к месту жительства, взял оружие и вернулся к своим соперникам. Он произвел несколько выстрелов у мужчин.
Свидетелем данного события стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, находившийся вне службы. Он немедленно задержал стрелка и вызвал скорую помощь для раненых. В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу сейчас оказывается медицинская помощь.
Полицейские задержали 53-летнего нападающего.
