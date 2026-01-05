Кровавая подработка: в Киеве задержали 24-летнюю агентку ФСБ, взорвавшую джип военного

От поджогов к терактам: история 24-летней киевлянки, которая стала орудием в руках ФСБ / © Национальная полиция Украины

В Киеве по «горячим следам» задержали российскую агентку, взорвавшую авто военного.

Об этом пишут полиция Киева, СБУ, Киевская городская прокуратура

Злоумышленница совершила теракт 4 января этого года в Киеве. 24-летняя женщина, проживающая на Оболони, искала «подработку» в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года «вышел» представитель ФСБ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1500 долларов, однако денег она так и не получила.

По его инструкции, злоумышленница согласилась изготовить взрывное устройство, а затем заложить его под автомобиль военного Land Rover.

Она заложила взрывчатку под автомобиль и установила скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени. В дальнейшем, когда военнослужащий подошел к автомобилю, произошел взрыв.

У 30-летнего пострадавшего военного — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, у его спутницы травма правой кисти и ушибы лица. Оба получили телесные повреждения — в частности, осколочные ранения и контузию.

Подозреваемая в совершении теракта была задержана в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где она скрывалась после совершения преступления. За совершение теракта ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который он совершил в декабре прошлого года.

