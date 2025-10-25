- Дата публикации
Кровавая ночь в Киеве: российская атака унесла жизнь человека, есть раненые
В Киеве снова раздавались взрывы — российская атака унесла жизнь человека.
В субботу, 25 октября, враг совершил очередную атаку на столицу Украины, Киев. В результате удара погиб один человек.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По состоянию на 9:00 известно, что еще десять жителей столицы получили ранения различной степени тяжести.
«Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 25 октября в Киеве во время воздушной тревоги прозвучали несколько мощных взрывов. Враг совершил очередную баллистическую атаку по Киеву. В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
В Воздушных Силах отметили, что 25 октября в Украине было зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.