Кровавая атака РФ по Киеву: власть сообщила детали поисково-спасательной операции

Последствия атаки на Киев 24 апреля / © Управление ГСЧС Киева

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Продолжается поисково-спасательная операция на месте атаки РФ по Киеву. Завалы разбирают в двух домах Святошинского района. Развернутые штабы, полиция и муниципальная охрана делают все, чтобы оказать помощь людям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подтверждено, что:

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8 человек погибли;

77 человек обратились за помощью к медикам;

31 пострадавший находится в стационарах больниц;

12 зданий повреждены в результате ночной атаки.

Город оказывает помощь жителям поврежденных жилых домов. В Святошинском районе развернули пункт поддержки пострадавших.

"Видим в очередной раз лицо этого "русского мира". Работаем", - заключил Кличко.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек , среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.