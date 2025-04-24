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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Кровавая атака РФ по Киеву: власть сообщила детали поисково-спасательной операции

Все службы работают на месте

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Последствия атаки на Киев 24 апреля

Последствия атаки на Киев 24 апреля / © Управление ГСЧС Киева

Продолжается поисково-спасательная операция на месте атаки РФ по Киеву. Завалы разбирают в двух домах Святошинского района. Развернутые штабы, полиция и муниципальная охрана делают все, чтобы оказать помощь людям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подтверждено, что:

  • 8 человек погибли;

  • 77 человек обратились за помощью к медикам;

  • 31 пострадавший находится в стационарах больниц;

  • 12 зданий повреждены в результате ночной атаки.

Город оказывает помощь жителям поврежденных жилых домов. В Святошинском районе развернули пункт поддержки пострадавших.

"Видим в очередной раз лицо этого "русского мира". Работаем", - заключил Кличко.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек , среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
331
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