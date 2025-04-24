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- Киев
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Кровавая атака РФ по Киеву: власть сообщила детали поисково-спасательной операции
Все службы работают на месте
Продолжается поисково-спасательная операция на месте атаки РФ по Киеву. Завалы разбирают в двух домах Святошинского района. Развернутые штабы, полиция и муниципальная охрана делают все, чтобы оказать помощь людям.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Подтверждено, что:
8 человек погибли;
77 человек обратились за помощью к медикам;
31 пострадавший находится в стационарах больниц;
12 зданий повреждены в результате ночной атаки.
Город оказывает помощь жителям поврежденных жилых домов. В Святошинском районе развернули пункт поддержки пострадавших.
"Видим в очередной раз лицо этого "русского мира". Работаем", - заключил Кличко.
Напомним, в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек , среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.