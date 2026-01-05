ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Киев
61
Крещение в Киеве: где официальные локации для купания и какие действуют ограничения

Киевлян призывают воздержаться от массовых мероприятий на Крещение, а в случае купания — соблюдать правила безопасности и ограничения военного положения.

Светлана Несчетная
Крещение

Крещение

Накануне Крещения городские власти призывают киевлян и гостей столицы воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания — соблюдать правила безопасности и ограничения военного положения.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, для обеспечения общественной безопасности 6 января с 8.00 до 17.00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных локаций для погружения.

Эти локации:

  • обследованы водолазами КП «Плес», дно очищено от опасных предметов;

  • оборудованы безопасными подходами к воде и кабинками для переодевания;

  • будут находиться под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медицинских работников.

Официальные локации для погружения

Голосеевский район

  • Пляж «Галерный».

Деснянский район

  • Пляж «Троещина».

Днепровский район

  • Пляж «Детский»;

  • пляж «Венеция»;

  • пляж «Тельбин»;

  • пляж «Веселка»;

  • пляж «Радуга».

Оболонский район

  • Озеро Вербное;

  • озеро Иорданское;

  • пляж «Пуща-Водица»;

  • зона отдыха «Наталка»;

  • пляж на Оболонском острове.

Карта официальных локаций доступна по ссылке: https://e.surl.li/egnjkn.

В Департаменте отмечают: погружаться следует исключительно в определенных и подготовленных местах и неукоснительно соблюдать рекомендации спасателей.

Во время погружения:

  • заходите в воду постепенно, без резких движений;

  • рекомендуемое время пребывания в воде — 10–15 секунд, максимальное — до 1 минуты;

  • не рекомендуется нырять с головой, особенно при отсутствии опыта закалки:

  • после выхода из воды не следует оставаться на холоде.

После погружения:

  • не растирайте кожу — достаточно осторожно промокнуть тело полотенцем;

  • сразу наденьте сухую теплую одежду и обувь, согрейтесь теплым чаем или водой;

  • употребление алкогольных напитков категорически запрещено.

Важно: погружаться не рекомендуется лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным АД, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. В случае появления головокружения, слабости или резкой боли необходимо немедленно обратиться к медикам, которые дежурят на локациях.

Отмечаем, что в случае воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию у водоемов и пройти к ближайшему укрытию.

Городские власти призывают киевлян быть сознательными, не подвергать себя и окружение опасности и строго соблюдать ограничения, действующие во время военного положения.

Также КП «Киевский метрополитен» информирует, как и в предыдущие годы, на станции метро «Гидропарк» временно откроют второй вестибюль, который будет работать 6 января с 10:00 до 18:00.

Раньше мы писали, когда набирать воду на Крещение.

Освящение воды в храмах проходит в два этапа:

  • 5 января, в Вечере Крещение — после утреннего или вечернего богослужения;

  • 6 января, в сам день праздника — после праздничной литургии.

Церковь считает, что вода, освященная в любой из этих дней, имеет одинаковую духовную силу. Поэтому каждый может выбрать наиболее удобное время для посещения храма. В некоторых городах и селах также проводят освящение открытых водоемов, где можно набрать святую воду.

61
