Крещение в Киеве: где официальные локации для купания и какие действуют ограничения

Крещение

Накануне Крещения городские власти призывают киевлян и гостей столицы воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания — соблюдать правила безопасности и ограничения военного положения.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, для обеспечения общественной безопасности 6 января с 8.00 до 17.00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных локаций для погружения.

Эти локации:

обследованы водолазами КП «Плес», дно очищено от опасных предметов;

оборудованы безопасными подходами к воде и кабинками для переодевания;

будут находиться под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медицинских работников.

Официальные локации для погружения

Голосеевский район

Пляж «Галерный».

Деснянский район

Пляж «Троещина».

Днепровский район

Пляж «Детский»;

пляж «Венеция»;

пляж «Тельбин»;

пляж «Веселка»;

пляж «Радуга».

Оболонский район

Озеро Вербное;

озеро Иорданское;

пляж «Пуща-Водица»;

зона отдыха «Наталка»;

пляж на Оболонском острове.

Карта официальных локаций доступна по ссылке: https://e.surl.li/egnjkn .

В Департаменте отмечают: погружаться следует исключительно в определенных и подготовленных местах и неукоснительно соблюдать рекомендации спасателей.

Во время погружения:

заходите в воду постепенно, без резких движений;

рекомендуемое время пребывания в воде — 10–15 секунд, максимальное — до 1 минуты;

не рекомендуется нырять с головой, особенно при отсутствии опыта закалки:

после выхода из воды не следует оставаться на холоде.

После погружения:

не растирайте кожу — достаточно осторожно промокнуть тело полотенцем;

сразу наденьте сухую теплую одежду и обувь, согрейтесь теплым чаем или водой;

употребление алкогольных напитков категорически запрещено.

Важно: погружаться не рекомендуется лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным АД, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. В случае появления головокружения, слабости или резкой боли необходимо немедленно обратиться к медикам, которые дежурят на локациях.

Отмечаем, что в случае воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию у водоемов и пройти к ближайшему укрытию.

Городские власти призывают киевлян быть сознательными, не подвергать себя и окружение опасности и строго соблюдать ограничения, действующие во время военного положения.

Также КП «Киевский метрополитен» информирует, как и в предыдущие годы, на станции метро «Гидропарк» временно откроют второй вестибюль, который будет работать 6 января с 10:00 до 18:00.

Раньше мы писали, когда набирать воду на Крещение.

Освящение воды в храмах проходит в два этапа:

5 января, в Вечере Крещение — после утреннего или вечернего богослужения;

6 января, в сам день праздника — после праздничной литургии.

Церковь считает, что вода, освященная в любой из этих дней, имеет одинаковую духовную силу. Поэтому каждый может выбрать наиболее удобное время для посещения храма. В некоторых городах и селах также проводят освящение открытых водоемов, где можно набрать святую воду.