Крещение в Киеве: где официальные локации для купания и какие действуют ограничения
Киевлян призывают воздержаться от массовых мероприятий на Крещение, а в случае купания — соблюдать правила безопасности и ограничения военного положения.
Накануне Крещения городские власти призывают киевлян и гостей столицы воздержаться от массовых мероприятий, а в случае купания — соблюдать правила безопасности и ограничения военного положения.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, для обеспечения общественной безопасности 6 января с 8.00 до 17.00 в Киеве будут работать 12 специально подготовленных локаций для погружения.
Эти локации:
обследованы водолазами КП «Плес», дно очищено от опасных предметов;
оборудованы безопасными подходами к воде и кабинками для переодевания;
будут находиться под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медицинских работников.
Официальные локации для погружения
Голосеевский район
Пляж «Галерный».
Деснянский район
Пляж «Троещина».
Днепровский район
Пляж «Детский»;
пляж «Венеция»;
пляж «Тельбин»;
пляж «Веселка»;
пляж «Радуга».
Оболонский район
Озеро Вербное;
озеро Иорданское;
пляж «Пуща-Водица»;
зона отдыха «Наталка»;
пляж на Оболонском острове.
Карта официальных локаций доступна по ссылке: https://e.surl.li/egnjkn.
В Департаменте отмечают: погружаться следует исключительно в определенных и подготовленных местах и неукоснительно соблюдать рекомендации спасателей.
Во время погружения:
заходите в воду постепенно, без резких движений;
рекомендуемое время пребывания в воде — 10–15 секунд, максимальное — до 1 минуты;
не рекомендуется нырять с головой, особенно при отсутствии опыта закалки:
после выхода из воды не следует оставаться на холоде.
После погружения:
не растирайте кожу — достаточно осторожно промокнуть тело полотенцем;
сразу наденьте сухую теплую одежду и обувь, согрейтесь теплым чаем или водой;
употребление алкогольных напитков категорически запрещено.
Важно: погружаться не рекомендуется лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным АД, признаками ОРВИ или общим ухудшением самочувствия. В случае появления головокружения, слабости или резкой боли необходимо немедленно обратиться к медикам, которые дежурят на локациях.
Отмечаем, что в случае воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию у водоемов и пройти к ближайшему укрытию.
Городские власти призывают киевлян быть сознательными, не подвергать себя и окружение опасности и строго соблюдать ограничения, действующие во время военного положения.
Также КП «Киевский метрополитен» информирует, как и в предыдущие годы, на станции метро «Гидропарк» временно откроют второй вестибюль, который будет работать 6 января с 10:00 до 18:00.
Освящение воды в храмах проходит в два этапа:
5 января, в Вечере Крещение — после утреннего или вечернего богослужения;
6 января, в сам день праздника — после праздничной литургии.
Церковь считает, что вода, освященная в любой из этих дней, имеет одинаковую духовную силу. Поэтому каждый может выбрать наиболее удобное время для посещения храма. В некоторых городах и селах также проводят освящение открытых водоемов, где можно набрать святую воду.