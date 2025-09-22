Крещатик в Киеве будут ежедневно перекрывать: какая причина и в какое время

В Киеве Крещатик будут перекрывать на минуту молчания / © УНИАН

В Киеве каждый день в 09:00 во время общенациональной минуты молчания будут перекрывать улицу Крещатик.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко.

По его словам, Крещатик начнут перекрывать до конца текущей недели. Соответствующее распоряжение уже готовится. Указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделений, отвечающих за коммуникации в обществе.

«Крещатик — сердце столицы. А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Каждый день 09:00. Остановись. Почти», — призвал Ткаченко.

