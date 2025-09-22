ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Крещатик в Киеве будут ежедневно перекрывать: какая причина и в какое время

На Крещатик будут ежедневно перекрывать движение во время общенациональной минуты молчания.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Киеве Крещатик будут перекрывать на минуту молчания

В Киеве Крещатик будут перекрывать на минуту молчания / © УНИАН

В Киеве каждый день в 09:00 во время общенациональной минуты молчания будут перекрывать улицу Крещатик.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко.

По его словам, Крещатик начнут перекрывать до конца текущей недели. Соответствующее распоряжение уже готовится. Указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделений, отвечающих за коммуникации в обществе.

«Крещатик — сердце столицы. А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Каждый день 09:00. Остановись. Почти», — призвал Ткаченко.

Раньше мы писали, какой штраф грозит водителям, которые игнорируют минуту молчания.

Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie