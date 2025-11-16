ТСН в социальных сетях

Киев
Красный крест на светофоре: что означает новый сигнал в Киеве

«Греческий крест» на светофорах должен упростить движение и уменьшить пробки в Киеве.

Секция в форме красного креста на светофорах — это не просто декорация, а новый инструмент регулировки трафика. Его основная функция — обеспечить безопасный и быстрый левый поворот.

Об этом сообщает профильный портал Ampercar.com.

Сигнал «Красный крест» имеет только два состояния:

  • активный (светится красным) — движение встречного транспорта запрещено. Это сигнал для водителей, поворачивающих налево, о том, что встречные полосы полностью перекрыты;

  • неактивный (не светящийся) — проезд для встречных авто открыт.

Когда загорается красный крест, водитель, поворачивающий налево, может сделать это спокойно, не опасаясь столкновения со встречными автомобилями, поскольку для них включен запрещающий сигнал.

Тестовый режим и безопасность

Внедрение Греческого креста является частью общей программы по обновлению светофорных объектов в столице, где постепенно появляются дополнительные стрелки и цифровые таймеры.

В настоящее время новые светофоры работают в тестовом режиме. В случае подтверждения их эффективности в уменьшении пробок и «конфликтных ситуаций» на перекрестках, система может стать стандартной частью дорожной инфраструктуры.

Несмотря на то, что новая система предназначена для упрощения движения и уменьшения столкновений, эксперты предостерегают: внимательность водителей остается ключевой гарантией безопасности. Перед совершением маневра, даже при активном красном кресте, необходимо убедиться, что перекресток свободен и все встречные авто остановились.

Напомним, есть 4 исключения, когда можно ехать на красный сигнал светофора. Правила дорожного движения Украины содержат исключения, когда красный свет можно игнорировать.

