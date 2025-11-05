Коты и собаки погибли в закрытой квартире: жительница Ирпеня пойдет под суд

Кошачья лапа / © Unsplash

Полицейские Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Ирпеня, которая оставила в закрытой квартире четырех котов и собак. Все животные погибли от жажды и голода.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В городе Ирпень женщина оставила без присмотра четырех домашних животных, что привело к их гибели. Об инциденте правоохранителям сообщили обеспокоенные соседи.

Полиция выяснила, что 42-летняя местная жительница в течение нескольких месяцев удерживала в своей квартире двух кошек и двух собак, которых ранее подобрала на улице. Женщина длительное время не ухаживала за ними, не обеспечивала едой и водой, поскольку фактически проживала в другом доме.

По заключению эксперта, животные погибли в результате длительного голодания и недостатка воды.

В конце октября полицейские сообщили женщине о подозрении. Следователи завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт по факту жестокого обращения с животными, что привело к их гибели, совершенного в отношении двух и более животных. Фигурантке дела грозит до 8 лет заключения.

К слову, на Львовщине полиция начала проверку в отношении 30-летнего мужчины, который опубликовал в соцсети видео жестокого обращения своих детей с котом. На кадрах дети разрисовывали животное фломастерами и поднимали за лапу. Пользователи и зоозащитники возмутились инцидентом. Установлено, что мужчина — отец детей львовского анестезиолога. На мужчину составлены протоколы за жестокое обращение с животными и невыполнение родительских обязанностей. Кота изъяли и передали зоозащитникам.