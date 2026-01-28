"Кот замерзает за 3 часа": в Киеве разгорелся скандал из-за утепления подвалов

Кот в подвале (иллюстративный фото) / © Фото из открытых источников

Из-за сильных морозов и ухудшения погоды в Киеве коммунальщики начали активно утеплять подвалы. Однако не для всех киевлян это стало хорошей новостью. Жители утверждают, что из-за такого «утепления», часто заключающегося в полной герметизации продухов, беспризорные коты оказываются замурованными внутри или лишаются единого теплого убежища. Ситуация получила огласку в Деснянском районе, где горожане призывают власти сбалансировать технические требования и принципы человечности.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook главы Деснянской РГА Максима Бахматова.

Позиция городских властей

Максим Бахматов подчеркнул, что основным риском для труб являются сквозняки, из-за которых происходит большинство промерзаний. Он отмечает, что наиболее эффективным решением является профессиональное утепление сетей энергофлексом или минеральной ватой.

«Нужно донести до людей: 90% промерзаний — из-за сквозняков. Закрыть вентиляционные отверстия на зиму, заклеить щели монтажной пеной, двери в подвал должны плотно закрываться. Вентиляцию оставлять не полностью, а с возможностью минимального воздухообмена», — объясняет Максим Бахматов.

Бахматов также советует по согласованию с ОСМД поднимать температуру в подвалах до безопасных +5 °C с помощью электроконвекторов и обязательно устранять влагу, поскольку подтекание воды ускоряет оледенение.

Сообщение Максима Бахматова.

Мнения киевлян и объяснения

В то же время киевляне сообщают о случаях, когда коммунальщики выполняют эти указания по утеплению, однако игнорируют то, что в подвалах находятся животные. Жительница Деснянского района рассказала о своем опыте общения с работниками ЖЭКа, закрывающими все отверстия.

«Пожалуйста, имейте человечность, не закрывайте все отверстия, куда им деваться при 20? Кот замерзает через 3 часа. Оставьте хотя бы несколько на дом. Никто же даже не проверяет есть ли они там внутри, на днях выпускала ехала вечером, а кошка кричала, потому что вылезть не могла и кто знает сколько она там просидела… Попросила нашего дворника оставить им отверстия их два, где в основном есть всегда кошки и конечно, имела „приятный разговор“ она делает так, как получила указание в комментарии.

Комментарий пользователя под сообщением.

Жители отмечают, что животные полностью зависят от людей в такую непогоду. Другая пользовательница добавляет, что полное закрытие продухов вредит и самому зданию:

«Закрыть полностью дом с продухами — это смерть бездомных кошек, которые тоже хотят жить, плюс это привет черной плесени. Я не понимаю, почему ЖЭКи берут деньги за обслуживание, но не делают свою работу».

Комментарии пользователей под сообщением.

Поэтому киевляне настаивают на «золотой середине»: защитить трубы согласно государственным строительным нормам, однако сохранить минимальные лазы для кошек, годами живущих рядом с людьми.

Напомним, в Киеве волонтеры-зоозащитники сообщают, что из-за указания коммунальщиков в подвалах жилых домов в Днепровском районе гибнут коты. По словам активистов, руководство ЖРЭО-402 распорядилось замуровать все продухи, которые есть в подвалах домов.