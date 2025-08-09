- Дата публикации
Кошачьи супергерои: в Киеве полиция спасла животных, которые неделю провели в закрытой квартире
Неделя в закрытой квартире без еды и воды так выживали девять кошек в Киеве, пока их не спасли.
В Святошинском районе Киева полиция и зоопатруль спасли девять кошек, которые неделю были закрыты в квартире после смерти хозяйки.
Об этом сообщила полиция Киева.
Соседи обратились к стражам порядка, когда заметили, что пожилая женщина перестала выходить из дома.
Прибыв на место, следственно-оперативная группа обнаружила, что владелица скончалась.
Внутри квартиры нашли кошачью семью: шестеро новорожденных котят, их маму и двух взрослых кошек.
Животных передали в зоопатруль. Они находятся под наблюдением ветеринаров, в безопасности и постепенно набираются сил.
