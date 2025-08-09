ТСН в социальных сетях

Киев
108
1 мин

Кошачьи супергерои: в Киеве полиция спасла животных, которые неделю провели в закрытой квартире

Неделя в закрытой квартире без еды и воды так выживали девять кошек в Киеве, пока их не спасли.

Дарья Щербак
Кот

Кот / © unsplash.com

В Святошинском районе Киева полиция и зоопатруль спасли девять кошек, которые неделю были закрыты в квартире после смерти хозяйки.

Об этом сообщила полиция Киева.

Соседи обратились к стражам порядка, когда заметили, что пожилая женщина перестала выходить из дома.

Прибыв на место, следственно-оперативная группа обнаружила, что владелица скончалась.

Внутри квартиры нашли кошачью семью: шестеро новорожденных котят, их маму и двух взрослых кошек.

Животных передали в зоопатруль. Они находятся под наблюдением ветеринаров, в безопасности и постепенно набираются сил.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Напомним, кошка из Одессы настолько привыкла к воздушным тревогам, что изучила путь к укрытию и каждый раз убегает туда самостоятельно. Ее поведение тронуло Сеть.

Пятилетнюю рыжую киску супруги взяли из приюта, где проживало еще 25 кошек. Она сама выбрала свою семью: села на руки и осталась с ними навсегда. С тех пор она полноправная часть семьи, которая не просто адаптировалась, но и стала примером разумной реакции на тревоги.

