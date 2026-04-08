Контроль и проверка документов: в Киеве усилят меры безопасности на Пасху

Комендантский час в Киеве — как пройдут пасхальные службы

Комендантский час на Пасху в Киеве будет действовать без изменений, однако в некоторых церквях богослужения пройдут и ночью.

Об этом рассказала спикер столичной полиции Анна Страшок, передают Новости.LIVE.

Страшок отметила, что в Киеве богослужение на Пасху пройдет в около 160 храмах. Всюду будут дежурить правоохранители.

Усиленные меры безопасности в Киеве

Она предупредила, что на период Пасхальных праздников в Киеве усилят меры безопасности. В частности, будет увеличено количество патрулей полиции вблизи храмов, их территории, кладбищ и мест скоплений людей.

Правоохранители будут проверять документы или вещи граждан с целью недопущения провокаций и для обеспечения безопасности.

«Это может быть как проверка документов, так и поверхностная проверка или обзор каких-либо вещей. То есть, мы просим верующих понимания отнестись к этим мерам, содействовать работникам полиции исполненными служебных обязанностей», — говорит Анна Страшок.

Кроме того, полицейские непосредственно перед богослужением будут осматривать помещения церквей и территорий вблизи храмов на наличие подозрительных предметов. К этой проверке будут привлечены кинологи со служебными собаками.

