Конфликт в Петропавловской Борщаговке: Пивненко показал военных из дома

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Командующий Нацгвардии генерал Александр Пивненко на видео показал военных в доме в Петропавловской Борщаговке и заверил, что никаких противоправных действий к ним не применялось.

На самом видео мужчины это подтвердили.

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Он также заявил, что, кроме тех 4 мужчин, которых забрала скорая, в помещении есть 18 военнослужащих, с которыми, по его словам, все было в порядке.

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Он заверил, что эти военные необязательно станут штурмовиками, ведь Нацгвардии нужны многие другие специалисты, особенно пилоты дронов.

«Наши военнослужащие проходят оформление, затем будут направлены на БЗИН. Затем на слаживание. И уже потом по решению командира они будут все распределены по подразделениям. Не факт, что они будут распределены в штурмовики, потому что действительно очень не хватает разного типа специалистов. у нас в НГУ уже отпала такая проблема как штурмовики, нам больше нужны дронщики», — заявил Пивненко.

Впоследствии местные паблики распространили видео, как людей выводят из этого дома в автобус.

Пивненко пояснил, что локация теперь известна врагу и по ней могут прилететь вражеские ракеты или дроны, поэтому военных нужно оттуда забрать для их же безопасности.

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Ранее генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке — военные в СЗЧ из Нацгвардии.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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