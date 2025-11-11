ТСН в социальных сетях

Конфликт из-за страйкбольной гранаты: в Киеве подростки жестоко избили 15-летнего парня

По предварительным данным правоохранителей, причиной агрессии стал достаточно неожиданный инцидент: парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.

Полиция Киева

Полиция Киева

В Киеве полиция расследует избиение подростка, произошедшего 10 ноября в Подольском районе. 15-летний парень попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его жестоко избили сверстники.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Конфликт из-за «шутки»

По предварительным данным правоохранителей, причиной агрессии стал достаточно неожиданный инцидент: парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.

Этот поступок спровоцировал конфликт, во время которого другие несовершеннолетние нанесли ему многочисленные удары по голове и телу. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и срочно госпитализировали.

Что дальше?

Подольское управление полиции уже открыло уголовное производство.

Событие внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства, а также устанавливают лица всех причастных к избиению.

Напомним, на Днепропетровщине группа подростков связала и раздела ребенка, снимая издевательство на видео.

