Конфликт из-за страйкбольной гранаты: в Киеве подростки жестоко избили 15-летнего парня
По предварительным данным правоохранителей, причиной агрессии стал достаточно неожиданный инцидент: парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.
В Киеве полиция расследует избиение подростка, произошедшего 10 ноября в Подольском районе. 15-летний парень попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его жестоко избили сверстники.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
Конфликт из-за «шутки»
По предварительным данным правоохранителей, причиной агрессии стал достаточно неожиданный инцидент: парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.
Этот поступок спровоцировал конфликт, во время которого другие несовершеннолетние нанесли ему многочисленные удары по голове и телу. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и срочно госпитализировали.
Что дальше?
Подольское управление полиции уже открыло уголовное производство.
Событие внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).
Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства, а также устанавливают лица всех причастных к избиению.
