- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 2 мин
Конфликт из-за собаки: в Киеве мужчина ударил охранника и достал оружие
В Соломенском районе Киева конфликт из-за собаки завершился угрозами оружием. 52-летний мужчина напал на 70-летнего охранника гаражного кооператива. Полиция уже открыла уголовное производство.
В Соломенском районе Киева задержали мужчину, который ударил пожилого мужчину и начал угрожать ему оружием. 9 мая вечером к 70-летнему охраннику гаражного кооператива приехал 52-летний житель соседнего дома. У него были к нему претензии.
Об этом сообщает полиция Киева.
В Соломенском районе Киева мужчина с оружием угрожал пенсионеру
Инцидент произошел вчера, 9 мая. 52-летний житель Киева приехал в гаражный кооператив по соседству. Там был 70-летний охранник. Мужчина решил высказать охраннику претензию относительно местной собаки, которая прибежала к его дому.
Между мужчинами начался конфликт. В разгар ссоры нарушитель ударил пожилого мужчину, а затем начал угрожать ему оружием.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.
У злоумышленника изъяли устройство для отстрела резиновых пуль. Сейчас продолжается досудебное расследование. Нарушителю готовятся вручить подозрение в совершении преступления.
Происшествия в Украине: последние новости
Напомним, в сети распространялась информация о якобы попытке самоубийства учительницы столичной школы №40 на территории «Пункта Незламності».
Один из очевидцев утверждал, что женщина планировала покончить с собой на глазах у детей, которые якобы снимали событие на видео.
Однако в правоохранительных органах опровергли эту информацию. Прибывшие на место для проверки патрульные установили, что никакой попытки суицида не было.
Выяснилось, что в школе проходило мероприятие ко Дню вышиванки, а учительница просто залезла на подоконник, чтобы выбрать лучший ракурс для фотографирования детей на улице.