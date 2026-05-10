Конфликт из-за собаки: в Киеве мужчина ударил охранника и достал оружие

Угрожал пенсионеру пистолетом / © Национальная полиция Киева

В Соломенском районе Киева задержали мужчину, который ударил пожилого мужчину и начал угрожать ему оружием. 9 мая вечером к 70-летнему охраннику гаражного кооператива приехал 52-летний житель соседнего дома. У него были к нему претензии.

Об этом сообщает полиция Киева.

В Соломенском районе Киева мужчина с оружием угрожал пенсионеру

Инцидент произошел вчера, 9 мая. 52-летний житель Киева приехал в гаражный кооператив по соседству. Там был 70-летний охранник. Мужчина решил высказать охраннику претензию относительно местной собаки, которая прибежала к его дому.

Между мужчинами начался конфликт. В разгар ссоры нарушитель ударил пожилого мужчину, а затем начал угрожать ему оружием.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

У злоумышленника изъяли устройство для отстрела резиновых пуль. Сейчас продолжается досудебное расследование. Нарушителю готовятся вручить подозрение в совершении преступления.

© Национальная полиция Киева

Напомним, в сети распространялась информация о якобы попытке самоубийства учительницы столичной школы №40 на территории «Пункта Незламності».

Один из очевидцев утверждал, что женщина планировала покончить с собой на глазах у детей, которые якобы снимали событие на видео.

Однако в правоохранительных органах опровергли эту информацию. Прибывшие на место для проверки патрульные установили, что никакой попытки суицида не было.

Выяснилось, что в школе проходило мероприятие ко Дню вышиванки, а учительница просто залезла на подоконник, чтобы выбрать лучший ракурс для фотографирования детей на улице.

