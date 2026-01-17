Комендантский час в Киеве: в КГГА объяснили новые правила

В Киеве изменились правила комендантского часа

Из-за сложной ситуации с электроснабжением и отоплением столичные власти пошли на смягчение ограничений для граждан во время комендантского часа .

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о введении обновленных правил, действующих с 17 января 2026 года.

Что позволено ночью

Комендантский час не отменен , однако появились жизненно необходимые исключения.

Теперь в запрещенное время (ночью) киевлянам и гостям города разрешено:

направляться к «пунктам несокрушимости» — пешком, на своем авто или на такси.

добираться домой с вокзала — это касается случаев, когда поезд прибыл с опозданием, или если вы вынуждены передвигаться по городу через форс-мажор.

«Для киевлян это означает простые и важные вещи: ночью добраться домой, в том числе из прибывшего с опозданием поезда и возможность в любое время найти тепло, свет и помощь», — пояснил Ткаченко.

«Пункты несокрушимости» будут работать круглосуточно

Согласно решению Совета обороны, «пункты несокрушимости» переходят на круглосуточный режим работы. Это касается не только муниципальных локаций, но и ответственного бизнеса, зарегистрированного на карте пунктов.

Ночью там можно будет:

согреться;

зарядить гаджеты;

получить доступ к связи;

выпить горячий чай.

Бизнес, имеющий статус «пункта несокрушимости», также получил право работать ночью.

Контроль и документы

Несмотря на послабление, меры безопасности в городе ужесточаются. Патрули будут проверять основания для пребывания на улице.

Важно иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт).

военнообязанным - военно-учетный документ .

Власти подчеркивают, что ведут постоянную проверку «пунктов несокрушимости», чтобы они были не просто пометками на карте, а реально работающими центрами поддержки.

Напомним, власти Украины разрешили ослабление комендантского часа на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике. В МВД уточнили, что можно делать.