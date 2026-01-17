- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Комендантский час в Киеве: в КГГА объяснили новые правила
В столице введены важные исключения для поездок в такси и походов в «пункты несокрушимости»
Из-за сложной ситуации с электроснабжением и отоплением столичные власти пошли на смягчение ограничений для граждан во время комендантского часа .
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о введении обновленных правил, действующих с 17 января 2026 года.
Что позволено ночью
Комендантский час не отменен , однако появились жизненно необходимые исключения.
Теперь в запрещенное время (ночью) киевлянам и гостям города разрешено:
направляться к «пунктам несокрушимости» — пешком, на своем авто или на такси.
добираться домой с вокзала — это касается случаев, когда поезд прибыл с опозданием, или если вы вынуждены передвигаться по городу через форс-мажор.
«Для киевлян это означает простые и важные вещи: ночью добраться домой, в том числе из прибывшего с опозданием поезда и возможность в любое время найти тепло, свет и помощь», — пояснил Ткаченко.
«Пункты несокрушимости» будут работать круглосуточно
Согласно решению Совета обороны, «пункты несокрушимости» переходят на круглосуточный режим работы. Это касается не только муниципальных локаций, но и ответственного бизнеса, зарегистрированного на карте пунктов.
Ночью там можно будет:
согреться;
зарядить гаджеты;
получить доступ к связи;
выпить горячий чай.
Бизнес, имеющий статус «пункта несокрушимости», также получил право работать ночью.
Контроль и документы
Несмотря на послабление, меры безопасности в городе ужесточаются. Патрули будут проверять основания для пребывания на улице.
Важно иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность (паспорт).
военнообязанным - военно-учетный документ .
Власти подчеркивают, что ведут постоянную проверку «пунктов несокрушимости», чтобы они были не просто пометками на карте, а реально работающими центрами поддержки.
Напомним, власти Украины разрешили ослабление комендантского часа на территориях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике. В МВД уточнили, что можно делать.