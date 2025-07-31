Комбинированный удар РФ по Киеву: спасатели показали жуткие кадры последствий

Обстрел Киева 31 июля

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Массированная комбинированная атака россиян на Киев этой ночью унесла жизни 6 человек. К сожалению, количество может возрасти. Что касается пострадавших — их сейчас 52.

Об этом сообщает ГСЧС.

Обстрел Киева 31 июля

Дома киевлян, оказавшихся в эпицентре налета, полностью разрушены.

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Обстрел Киева 31 июля

Как отмечается, на месте трагедии непрерывно работают чрезвычайники. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Помощь оказывают медики, психологи ГСЧС, волонтеры и другие службы.

Обстрел Киева 31 июля

Ликвидация последствий продолжается в Святошинском и Соломенском районах столицы. К работам привлечены более 300 спасателей и 65 единиц техники ГСЧС.

Обстрел Киева 31 июля

«Этой ночью Россия снова била по мирным. Под прицелом – жилые дома. Еще одна ночь страха, боли и невосполнимых потерь для украинских семей…», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла комбинированную атаку по Киеву. Последствия фиксируют в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.

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Цифра, к сожалению, может возрасти. Ожидаем обновленную информацию.