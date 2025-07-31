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- Киев
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Комбинированный удар РФ по Киеву: спасатели показали жуткие кадры последствий
На месте прилетов в Святошинском и Соломенском районах Киева продолжает работать ГСЧС.
Массированная комбинированная атака россиян на Киев этой ночью унесла жизни 6 человек. К сожалению, количество может возрасти. Что касается пострадавших — их сейчас 52.
Об этом сообщает ГСЧС.
Дома киевлян, оказавшихся в эпицентре налета, полностью разрушены.
Как отмечается, на месте трагедии непрерывно работают чрезвычайники. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Помощь оказывают медики, психологи ГСЧС, волонтеры и другие службы.
Ликвидация последствий продолжается в Святошинском и Соломенском районах столицы. К работам привлечены более 300 спасателей и 65 единиц техники ГСЧС.
«Этой ночью Россия снова била по мирным. Под прицелом – жилые дома. Еще одна ночь страха, боли и невосполнимых потерь для украинских семей…», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 31 июля РФ нанесла комбинированную атаку по Киеву. Последствия фиксируют в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.
Цифра, к сожалению, может возрасти. Ожидаем обновленную информацию.