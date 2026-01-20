Комбинированный удар по Киеву: повреждены дома, авто, есть пострадавшая (фото)

Поврежденные автомобили из-за российской атаки на Киев 20 января / © Полиция Киева

Дополнено новыми материалами

В ночь на 20 января Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, сосредоточив удар на Левом берегу. В столице повреждены жилые дома, много автомобилей и травмирована женщина.

Об этом сообщили Полиция Киева и городской голова Виталий Кличко.

Под российской комбинированной массированной атакой ночью оказался Левый берег столицы. В Днепровском районе взрывная волна повредила многоэтажку. Там была травмирована 59-летняя жительница. Из-за падения обломков повреждено около 20 припаркованных машин.

«Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц», — сообщил Кличко.

В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома.

В Деснянском районе обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах обошлось без пострадавших.

На местах вражеских ударов работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация и документирование последствий атаки.

Последствия атаки на Киев 20 января: что со светом, водой и теплом

Напомним, после атаки на Киев на Левом берегу наблюдаются перебои с электроснабжением, социальные объекты работают автономно.

На Левом берегу Киева также зафиксированы перебои с водоснабжением. Специалисты сейчас выясняют причины неисправностей и работают над восстановлением подачи воды. Жителей столицы просят по возможности сделать запас воды.

Из-за повреждения инфраструктуры без отопления в Киеве остались 5635 многоэтажек, причем 80% из них — это дома, где тепло только что восстановили после обстрела 9 января. Энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением тепла, воды и света.