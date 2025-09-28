- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 4793
- Время на прочтение
- 1 мин
Комбинированный удар по Киеву: количество пострадавших снова выросло
Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Обломки повредили дома в нескольких районах. Количество пострадавших снова увеличилось.
В ночь на 28 сентября оккупанты массированно атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Число пострадавших выросло до 6 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Уже шестеро пострадавших в результате атаки врага на столицу. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте», — уточнил он.
По его данным, в Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.
Также есть падение обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.
В Голосеевском районе потерпел разрушения частный дом. Предварительно, без пострадавших.
В Днепровском районе, по предварительной информации, падение обломков на крышу многоэтажки.
В Святошинском — падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную застройку.
В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы.
«Экстренные службы работают на местах. Вражеская атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях», — подчеркнул Кличко.
Напомним, россияне атаковали Киевскую область. К сожалению, в области есть пострадавшие.