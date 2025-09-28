ТСН в социальных сетях

Комбинированный удар по Киеву: количество пострадавших снова выросло

Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Обломки повредили дома в нескольких районах. Количество пострадавших снова увеличилось.

Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 28 сентября оккупанты массированно атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Число пострадавших выросло до 6 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Уже шестеро пострадавших в результате атаки врага на столицу. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте», — уточнил он.

По его данным, в Соломенском районе из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме.

Также есть падение обломков в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.

В Голосеевском районе потерпел разрушения частный дом. Предварительно, без пострадавших.

В Днепровском районе, по предварительной информации, падение обломков на крышу многоэтажки.

В Святошинском — падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную застройку.

В Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы.

«Экстренные службы работают на местах. Вражеская атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях», — подчеркнул Кличко.

Напомним, россияне атаковали Киевскую область. К сожалению, в области есть пострадавшие.

