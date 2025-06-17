Комбинированная атака России по Киеву: 40 пострадавших, разрушен подъезд жилого дома

Атака РФ / © ТСН.ua

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В результате массированной атаки врага в Киеве 17 июня 2025 года пострадали более 40 человек.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Более 30 из них были госпитализированы.

Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.

Экстренные службы продолжают работать на местах и в ряде других районов столицы.

Напомним, что нынешней ночью Россия нанесла мощный, комплексный удар по Киеву , Одессе и ряду других регионов Украины, использовав крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы, системы "Искандер" и дроны.

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