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- Киев
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Комбинированная атака России по Киеву: 40 пострадавших, разрушен подъезд жилого дома
В результате массированной атаки врага в Киеве 17 июня 2025 года пострадали более 40 человек.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Более 30 из них были госпитализированы.
Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки.
В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.
Экстренные службы продолжают работать на местах и в ряде других районов столицы.
Напомним, что нынешней ночью Россия нанесла мощный, комплексный удар по Киеву , Одессе и ряду других регионов Украины, использовав крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы, системы "Искандер" и дроны.