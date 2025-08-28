ТСН в социальных сетях

1172
1 мин

Комбинированная атака РФ на Киевщину и Запорожье: главные новости ночи 28 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 августа 2025 года:

  • Россия атаковала Киев баллистикой: какие последствия Читать далее –>

  • "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за атаки на инфраструктуру в Винницкой области Читать далее –>

  • Россияне атаковали предприятие в Запорожье: произошел пожар Читать далее –>

  • Россияне атаковали Киевщину: есть потерпевший Читать далее –>

  • Тяжелая ночь для Киева: 4 погибших, количество пострадавших растет Читать далее –>

