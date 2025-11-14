ТСН в социальных сетях

Киев
1640
1 мин

Комбинированная атака на Киев: разрушения, пожары и много пострадавших (фото, видео)

Обломки сбитых целей повлекли за собой многочисленные пожары и разрушения жилых и нежилых зданий в разных районах города.

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

В результате массированной комбинированной атаки на столицу зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах Киева.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

  • В Дарницком районе обломки рухнули во дворе жилого дома и на территорию учебного заведения. Также из-за падения обломков произошло возгорание автомобиля.

  • В Днепровском районе пострадали три многоквартирных дома и частный дом, а также зафиксирован пожар на открытой территории.

  • В Подольском районе повреждены пять жилых домов и нежилое сооружение.

  • В Шевченковском районе, из-за падения обломков, возникло возгорание вблизи медицинского учреждения и нежилого здания.

  • В Голосеевском районе обломки вызвали пожар в медицинском учреждении, а также повредили нежилое здание.

  • В Деснянском районе загорелись два жилых дома.

  • В Соломенском районе огонь охватил крышу одного из жилых домов.

  • В Святошинском районе обломки вызвали пожар в частном доме.

Мэр также предупредил, что в городе возможны перебои в электро и водоснабжении.

По состоянию на 02.45 зафиксировано 12 пострадавших в столице. Четыре из них медики госпитализировали, в частности, одного мужчину в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 14 ноября совершила массированную атаку по Киевской области, применив ракеты и ударные дроны.

Мы ранее информировали, что в Киеве в результате вражеской атаки Зафиксировано попадание обломков в 5-ти этажный жилой дом.

1640
