Комарницкий с женой продали 110 квартир в Киеве: что известно о миллионной сделке

В настоящее время Денис Комарницкий находится в Вене. / © скриншот с видео

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Киевский бизнесмен Денис Комарницкий вместе с супругой продали 110 квартир в Киеве. Супруги владели этими квартирами в 2016-2018 годах.

Об этом стало известно из расследования Слідства.Інфо.

Речь идет о недвижимости в престижных застройках Киева. В частности, у них было 52 квартиры в ЖК «Комфорт Таун». Еще 48 квартир бизнесмена обнаружили в ЖК Central Park. Последние 10 квартир, которые удалось обнаружить журналистам, находятся в ЖК Tetris Hall. Сообщается, что Комарницкий с женой пытались продать эти квартиры в течение нескольких дней или недель с момента обретения права собственности.

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Расследователи отмечают, что на продаже недвижимости Комарницкий с женой могли заработать 440 миллионов гривен.

Также, учитывая подозрения Комарницкого в причастности к схемам выделения земли в Киеве под застройки, журналисты предполагают, что эти квартиры могли стать способом расчета за предоставление таких услуг.

Что известно о Денисе Комарницком?

В течение 2008-2010 годов Комарницкий был лидером фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете.

В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку с скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого. Этот компьютер во время обысков изъяли работники Службы безопасности Украины. На компьютере размещались так называемые «понятийки», касающиеся функционирования строительного рынка Киева.

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Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий был главным «смотрящим» за сферами строительства и коммунального хозяйства в столице. Так, связанные с Комарницким компании регулярно получали от киевских коммунальных предприятий большие подряды на строительство и реконструкцию.

В частности, бизнесмен являлся бенефициаром компании-генерального подрядчика строительства Подольского мостового перехода в столице. Его сметная стоимость по решению Киевсовета была увеличена от 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Бегство Комарницкого за границу

10 февраля директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, и что правоохранители принимают меры по его задержанию. НАБУ также опубликовало сообщение об объявлении бизнесмена в розыск.

Впоследствии стало известно, что «смотрящий» за Киевом бежал за границу. Журналисты «Украинской правды» нашли Комарницкого в элитном районе Вены. Он отказался отвечать на вопросы журналиста Михаила Ткача, когда уехал из Украины, обвинил расследователя в «шпионаже» и пригрозил судом.

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Комарницкий также прокомментировал информацию разоблачения его офиса на влиянии на столичные власти, сказав, что это «фейные новости».

По информации источников «УП», сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, затем — в области, а затем выехал в Румынию. Интересно, что официально границы он не пересекал.

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