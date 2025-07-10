Спасатели ликвидируют последствия атаки

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Количество пострадавших в результате ночной атаки дронами по Киеву 10 июля возросло до 24. Один из раненых — председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко и член НСХУ Анна Яровая.

«Уже 24 пострадавших, за медицинской помощью обратился мужчина», — говорится в сообщении Ткаченко.

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Во время российской атаки на Киев один из дронов-камикадзе «Шахед» попал в квартиру председателя Национального союза художников Украины Константина Чернявского.

Известно, что художник получил осколочные ранения и значительное кровотечение. Сейчас он госпитализирован. Жена и сын художника не пострадали.

По данным Киевской городской военной администрации, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

Атака на Киев 10 июля

В ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.

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Обломки сбитых вражеских целей упали в нескольких районах столицы. Повреждения получили жилые дома, офисные центры, административные здания, склады и гаражи. В городе возникли масштабные пожары, к тушению которых привлекли около 400 спасателей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей территории Украины этой ночью оккупанты выпустили 18 ракет и около 400 ударных беспилотников, из которых почти 200 — типа «Шахед».