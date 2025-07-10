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Количество раненых в Киеве растет: среди них — глава Национального союза художников
Во время обстрела Киева пострадал председатель Союза художников Чернявский. Он в больнице, еще 23 человека получили ранения.
Количество пострадавших в результате ночной атаки дронами по Киеву 10 июля возросло до 24. Один из раненых — председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко и член НСХУ Анна Яровая.
«Уже 24 пострадавших, за медицинской помощью обратился мужчина», — говорится в сообщении Ткаченко.
Во время российской атаки на Киев один из дронов-камикадзе «Шахед» попал в квартиру председателя Национального союза художников Украины Константина Чернявского.
Известно, что художник получил осколочные ранения и значительное кровотечение. Сейчас он госпитализирован. Жена и сын художника не пострадали.
По данным Киевской городской военной администрации, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.
Атака на Киев 10 июля
В ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.
Обломки сбитых вражеских целей упали в нескольких районах столицы. Повреждения получили жилые дома, офисные центры, административные здания, склады и гаражи. В городе возникли масштабные пожары, к тушению которых привлекли около 400 спасателей.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей территории Украины этой ночью оккупанты выпустили 18 ракет и около 400 ударных беспилотников, из которых почти 200 — типа «Шахед».