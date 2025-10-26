Атака РФ по Киеву: возросло количество пострадавших

Атака РФ на Киев

В результате атаки РФ на Киев 26 октября возросло количество пострадавших. Новая цифра составляет 33 человека.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Как написал глава города, до 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки России на Киев минувшей ночью.

«Восемь из них медики госпитализировали. В том числе, трое детей», — отметил Кличко.

Он напомнил, что количество погибших пока не изменилось — три человека.

Ранее была информация о том, что из-за атаки РФ пострадали 32 человека, в том числе 7 детей. Стало известно, в каком они состоянии.

«Трех детей госпитализированы: 15-летний парень имеет многочисленные ожоги, 9-летняя девочка – резаные раны, 13-летняя – множественные осколочные ранения. У четырех детей есть острая реакция на стресс», – отметили в Офисе генпрокурора.

Жертвами РФ сегодня стали три человека. Погибла 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать. Еще одно тело нуждается в идентификации.