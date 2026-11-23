- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 666
- Время на прочтение
- 1 мин
Количество погибших в Дымере на Киевщине возросло: под завалами нашли еще одного человека
В поселке Дымер в Киевской области спасатели изъяли из-под завалов тело еще одного человека, из-за чего общее число жертв российских обстрелов возросло до 11 человек.
В поселке Дымер Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до 11 человек.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
По его словам, при разборе разрушенных конструкций спасатели обнаружили и деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.
На месте трагедии продолжают работать экстренные службы — поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.
Напомним, 22 ноября российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.
Ранее в МВД рассказали детали спасения из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками около 14 часов.