Последствия атаки на Димер

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В поселке Дымер Киевской области количество погибших в результате российской атаки возросло до 11 человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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По его словам, при разборе разрушенных конструкций спасатели обнаружили и деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

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На месте трагедии продолжают работать экстренные службы — поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.

Напомним, 22 ноября российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.

Ранее в МВД рассказали детали спасения из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками около 14 часов.

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