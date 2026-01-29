ТСН в социальных сетях

Киев
198
1 мин

Когда все дома Киева будут с теплом: прогноз эксперта

Эксперт подчеркнул, что повторное подключение домов, которые остались без тепла, является сложной задачей.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Теплоснабжение в Киеве

Теплоснабжение в Киеве / © РБК-Украина

В Киеве могут восстановить теплоснабжение во все дома, которые до сих пор не имеют отопления из-за российских ударов по энергетике, ориентировочно 1-2 февраля.

Такую надежду выразил в четверг, 29 января, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас ведется работа по восстановлению теплоснабжения, которая, по его прогнозу, «приведет к тому, что не позднее 1-2 февраля будут отапливаться те дома, которые сейчас не имеют отопления».

Эксперт подчеркнул, что повторное подключение домов, которые остались без тепла, является сложной задачей, поскольку слив воды из внутридомовых сетей не защищает их полностью от повреждений.

«Это старые дома, сети в плохом состоянии, и теперь последствия этого мы увидим, непосредственно», — отметил Харченко.

Напомним, по состоянию на вечер 29 января в Киеве отсутствует теплоснабжение в 454 жилых домах. Самая сложная ситуация наблюдается в Деснянском районе, в частности на жилом массиве Троещина.

