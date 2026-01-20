Когда в Украине улучшится ситуация со светом: нардеп озвучил сроки

Тепло в домах / © iStock

Нужно перетерпеть январь и февраль. А с марта ситуация должна постепенно улучшаться.

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире телеканала «КИЕВ24», комментируя энергетическую ситуацию в Киеве после российских атак.

«РФ бьет по генерации в городе Киеве и по объектам оператора системы передачи, отвечающих за поставку электрической энергии из АЭС в столицу, и в центр Украины. Россияне пытаются сделать все, чтобы киевляне остались без электроснабжения и теплоснабжения», — говорит нардеп.

Нагорняк отметил, что погодные условия достаточно неблагоприятны, для того чтобы быстро возвращать свет в доме, также много аварийных повреждений.

«Нагрузка на систему очень значительная», — добавил нардеп.

