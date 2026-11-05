Когда в квартирах киевляне будет тепло: власти назвали сроки подключения отопления

Отопление / © iStock

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В Киеве на полное подключение отопления в жилых домах уйдет около 10 дней. Отсчет этого срока начался 2 ноября, когда в столице стартовал отопительный сезон.

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

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«Ориентировочное время на развертывание системы и подачу тепла составляет 10 дней», — подчеркнул чиновник.

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Пантелеев подтвердил, что до 12 ноября большинство жилых домов в столице должно быть с отоплением. Впрочем, исключения могут по адресам, где возникнут аварийные ситуации.

По его словам, отопление запускают одновременно во всех районах — без разделения на очереди за районами. В то же время, сегодня обещают обнародовать актуальные данные о количестве домов в столице, где уже есть тепло.

Как сообщал ранее мэр Виталий Кличко, в Киеве с 2 ноября начнут включать отопление. По его словам, для заведений социальной сферы приступили к отопительному сезону 16 октября.

Напомним, жители Оболони и Академгородка вышли на дороги из-за отключения света. Так, на улице Иорданской жители одного из домов заявляют, что остаются без нормального электроснабжения почти пять суток. В то же время в ДТЭК отмечают, что длительное отсутствие света связано с авариями в электросетях из-за их перегрузки.

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