Когда в Киеве улучшится ситуация со светом: гендиректор Yasno дал ответ

Отключение света / © Getty Images

В нынешних условиях невозможно обещать быстрое улучшение с обеспечением Киева электроэнергией. Киевлянам нужно продержаться, пока не утихнут сильные морозы.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, в долгосрочной перспективе, улучшение точно будет, если столица Украины не будет подвергаться массированным обстрелам.

«Если мы говорим о неделях, я не уверен, что можно ожидать каких-то существенных улучшений», добавил Коваленко.

Руководитель энергетической компании отметил, что на восстановление некоторых поврежденных российскими обстрелами объектов требуется длительное время, а есть такие, которые вообще восстановлению не подлежат.

«С другой стороны, у нас сейчас -17. В течение ближайших 10 дней еще мороз держится. Но мы понимаем, что мороз не может держаться 2 месяца. Мы считаем, что надо продержаться недели, пока погода немного улучшится», — сказал он.

При этом Сергей Коваленко добавил, что слово «улучшение» в нынешних условиях звучит неуместно.

«Когда у тебя даже в среднем 3 часа есть свет, а 10 нет — это ужасные условия. Но уж как есть, надо с этим как-то быть», — подытожил он.

Напомним, в Киеве создан штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Состоялось его первое заседание.