Когда в Киеве станет больше света: Свириденко назвала день и условие

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Ситуация с графиками света в Киеве может улучшиться уже с четверга, 15 января. Это при условии, если Россия не устроит новую атаку по Украине.

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила во время заседания Верховной Рады 14 января.

По ее словам, на правобережной части столицы — в Шевченковском, Подольском, части Соломенского, Голосеевском и Печерском районах — действуют графики, предусматривающие по 5 ч. с электроэнергией и без нее.

В то же время на Левобережье ограничения пока более строгие: свет подают на 3 — 4 ч., после чего выключают на 9 — 10 ч. Впрочем, при отсутствии массированных атак, уже с вечера 15 января графики должны стать мягче.

Правительство изменило подход к питанию критической инфраструктуры

Как сообщила Свириденко, после пересмотра графиков отключений света удалось высвободить около 1 ГВт мощности. Это позволило обеспечить потребителей электроэнергией еще на одну-две дополнительные очереди.

В районах, где ситуация с электроснабжением остается самой сложной, объекты запитывают от генераторов. Сейчас горючего достаточно, также осуществляется импорт увеличенных объемов.

Кроме этого, в ближайшие дни состоится заседание «энергетического Рамштайн». Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, которые уже получили перечень потребностей и совместно с представителями Киева работают над улучшением ситуации с электроснабжением.

Власти готовы поддержать бизнес в случае длительных отключений

Свириденко также прокомментировала ситуацию с временным прекращением работы отдельных супермаркетов в Киеве 13 января из-за затяжных отключений света.

По ее информации, на сегодня магазины уже возобновили работу, у них есть генераторы, а в случае повторения подобных ситуаций правительство готово оперативно реагировать и помогать бизнесу.

Ситуация со светом в Киеве сейчас

Напомним, 13 января заместитель министра энергетики Николай Колиснык сообщил, что из-за ночных атак РФ ситуация с электроэнергией в Киеве остается непрогнозируемой и сложной. Аварийные бригады работают круглосуточно, пытаясь стабилизировать сеть несмотря на непогоду, однако вражеские обстрелы делают невозможным предоставление каких-либо конкретных прогнозов по возвращению к плановым графикам.

Заметим, 14 января в Киеве действуют экстренные отключения света: у жителей есть электроэнергия только около 3 ч. в сутки, тогда как периоды без питания достигают 10 ч. В ДТЭК отмечают, что из-за аварийного состояния системы, непогоды и перегрузки сетей время отключений может меняться. Если света нет более 12 часов, это свидетельствует о локальной аварии.