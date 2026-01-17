- Дата публикации
Когда в Киеве прекратятся морозы: известный синоптик поделилась прогнозом "для своих"
Долгосрочный прогноз гласит, что 31 января и 1 февраля воздух в столице наконец-то будет прогреваться до плюсовых значений.
После 30 января в столице Украины, вероятно, прекратятся морозы, которые особенно донимают жителей Киева из-за отключения света и проблем с отоплением, вызванных масштабными российскими обстрелами.
Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, просматривая прогностические погодные модели, она заметила оптимистичную диаграмму температуры воздуха для Киева.
Судя по этому долгосрочному прогнозу, 31 января и 1 февраля воздух в столице наконец-то будет прогреваться до плюсовых значений.
«Модели профессиональные, не сомневайтесь. Однако слишком большая заблаговременность прогноза, вероятны какие угодно изменения-уточнения», — предупредила Наталья Диденко.
Синоптик отметила, что этот прогноз не является стопроцентным, а скорее некой «субботней метеорологической медитацией для своих».
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине существенных изменений погоды в ближайшее время не ожидается. Перспектив на повышение температуры в большинстве регионов нет.