ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
421
Время на прочтение
1 мин

Когда в Киеве прекратятся морозы: известный синоптик поделилась прогнозом "для своих"

Долгосрочный прогноз гласит, что 31 января и 1 февраля воздух в столице наконец-то будет прогреваться до плюсовых значений.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Потепление зимой

В Киеве возможно потепление через 13 дней / © УНИАН

После 30 января в столице Украины, вероятно, прекратятся морозы, которые особенно донимают жителей Киева из-за отключения света и проблем с отоплением, вызванных масштабными российскими обстрелами.

Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, просматривая прогностические погодные модели, она заметила оптимистичную диаграмму температуры воздуха для Киева.

Судя по этому долгосрочному прогнозу, 31 января и 1 февраля воздух в столице наконец-то будет прогреваться до плюсовых значений.

«Модели профессиональные, не сомневайтесь. Однако слишком большая заблаговременность прогноза, вероятны какие угодно изменения-уточнения», — предупредила Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что этот прогноз не является стопроцентным, а скорее некой «субботней метеорологической медитацией для своих».

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине существенных изменений погоды в ближайшее время не ожидается. Перспектив на повышение температуры в большинстве регионов нет.

Дата публикации
Количество просмотров
421
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie