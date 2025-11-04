Когда в Киеве будут отключать свет 4 ноября: обнародованы графики

Отключение света / © ТСН.ua

В Киеве 4 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службах ДТЭК и “Укрэнерго”..

4 ноября в Киеве часть потребителей снова останется без электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что получила обновленные команды от НЭК «Укрэнерго» по увеличению периодов стабилизационных отключений.

По данным ДТЭК, ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00 и охватят от 0,5 до 1,5 очереди потребителей. Для промышленных предприятий в это же время введены графики ограничения мощности. Причиной увеличения продолжительности отключений энергетики назвали последствия российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру.

Согласно обновленным графикам, в Киеве без света будут оставаться очереди 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1 и 6.2 в разные промежутки времени:

1.1 очередь — с 17:00 до 20:00

1.2 очередь — с 08:00 до 11:00

3.1 очередь — с 19:30 до 22:00

3.2 очередь — с 10:30 до 13:30

4.1 очередь — с 13:00 до 15:30

6.2 очередь — с 15:00 до 17:30

Остальные очереди (2.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1) будут иметь электроснабжение в течение всего дня.

В “Укрэнерго” отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому графики могут меняться. Украинцев призывают потреблять электроэнергию бережливо, особенно после возобновления питания — не включать одновременно мощные приборы, чтобы не перегружать сеть.

Напомним, ранее “Укрэнерго” призвало украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы и советует дома одеваться теплее вместо того, чтобы прогревать помещение до +22°C.