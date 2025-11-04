- Дата публикации
Когда в Киеве будут отключать свет 4 ноября: обнародованы графики
Отключения будут продолжаться в несколько очередей и в разные часы суток.
В Киеве 4 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службах ДТЭК и “Укрэнерго”..
4 ноября в Киеве часть потребителей снова останется без электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что получила обновленные команды от НЭК «Укрэнерго» по увеличению периодов стабилизационных отключений.
По данным ДТЭК, ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00 и охватят от 0,5 до 1,5 очереди потребителей. Для промышленных предприятий в это же время введены графики ограничения мощности. Причиной увеличения продолжительности отключений энергетики назвали последствия российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру.
Согласно обновленным графикам, в Киеве без света будут оставаться очереди 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1 и 6.2 в разные промежутки времени:
1.1 очередь — с 17:00 до 20:00
1.2 очередь — с 08:00 до 11:00
3.1 очередь — с 19:30 до 22:00
3.2 очередь — с 10:30 до 13:30
4.1 очередь — с 13:00 до 15:30
6.2 очередь — с 15:00 до 17:30
Остальные очереди (2.1, 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1) будут иметь электроснабжение в течение всего дня.
В “Укрэнерго” отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому графики могут меняться. Украинцев призывают потреблять электроэнергию бережливо, особенно после возобновления питания — не включать одновременно мощные приборы, чтобы не перегружать сеть.
Напомним, ранее “Укрэнерго” призвало украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы и советует дома одеваться теплее вместо того, чтобы прогревать помещение до +22°C.