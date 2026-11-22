Когда возобновят водоснабжение в Киеве / © pexels.com

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Подачу воды на правом берегу Киева начинают постепенно восстанавливать. Работникам «Киевводоканала» удалось перезапустить основные технологические процессы и вернуть к работе насосное оборудование, которое обеспечивает водоснабжение правого берега Киева.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

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Давление в трубах правого берега будет выравниваться поэтапно, так что вода уже начинает возвращаться к потребителям.

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«Почти сутки наши работники и аварийные бригады работали непрерывно, без смены дежурств, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного объекта и обеспечить подачу воды в дома киевлян», — пишут в «Киевводоканале».

Возвращение воды и стабильного давления требует времени. После запуска насосов система должна постепенно заполнить резервуары и трубопроводы, чтобы давление вышло на необходимый уровень. Поэтому вода будет появляться не одновременно во всех домах, а постепенно.

В «Киевводоканале» поблагодарили всех сотрудников за профессионализм, командную сплоченность и преданность работе в тяжелейших условиях.

Там добавили, что водоснабжение в Киеве возвращается в привычный режим. О любых изменениях будут информировать дополнительно.

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В Киеве возникли масштабные проблемы с водоснабжением

Напомним, вчера, 21 ноября, в Киеве возникли масштабные перебои с водоснабжением сразу на обоих берегах столицы: в правобережной и левобережной частях города снижено давление в сетях, а местами вода исчезла полностью.

Ранее «Киевводоканал» сообщал о проблемах только в пяти районах — Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском, но позже обновил данные по поводу охвата обоих берегов.

Специалисты предприятия работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления, а об изменениях обещают дополнительно информировать. Жителям столицы также напомнили, что набрать питьевую воду можно в бюветах.

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