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Когда в Киеве будет вода: что известно о ситуации по состоянию на 22 ноября
На правом берегу Киева началось возобновление водоснабжения после перебоев.
Подачу воды на правом берегу Киева начинают постепенно восстанавливать. Работникам «Киевводоканала» удалось перезапустить основные технологические процессы и вернуть к работе насосное оборудование, которое обеспечивает водоснабжение правого берега Киева.
Об этом сообщили в «Киевводоканале».
Когда дадут воду в Киеве: что известно на утро 22 ноября
Давление в трубах правого берега будет выравниваться поэтапно, так что вода уже начинает возвращаться к потребителям.
«Почти сутки наши работники и аварийные бригады работали непрерывно, без смены дежурств, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного объекта и обеспечить подачу воды в дома киевлян», — пишут в «Киевводоканале».
Возвращение воды и стабильного давления требует времени. После запуска насосов система должна постепенно заполнить резервуары и трубопроводы, чтобы давление вышло на необходимый уровень. Поэтому вода будет появляться не одновременно во всех домах, а постепенно.
В «Киевводоканале» поблагодарили всех сотрудников за профессионализм, командную сплоченность и преданность работе в тяжелейших условиях.
Там добавили, что водоснабжение в Киеве возвращается в привычный режим. О любых изменениях будут информировать дополнительно.
В Киеве возникли масштабные проблемы с водоснабжением
Напомним, вчера, 21 ноября, в Киеве возникли масштабные перебои с водоснабжением сразу на обоих берегах столицы: в правобережной и левобережной частях города снижено давление в сетях, а местами вода исчезла полностью.
Ранее «Киевводоканал» сообщал о проблемах только в пяти районах — Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском, но позже обновил данные по поводу охвата обоих берегов.
Специалисты предприятия работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления, а об изменениях обещают дополнительно информировать. Жителям столицы также напомнили, что набрать питьевую воду можно в бюветах.