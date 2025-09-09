Когда повысят в Киеве цены на проезд - Кличко дал ответ

Мэр Киева Виталий Кличко

Киевская городская власть ищет возможности, чтобы не повышать цены на проезд в общественном транспорте, несмотря на значительный дефицит бюджета.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на запросы от СМИ.

По словам городского головы, разница между существующим и экономически обоснованным тарифом составляет 11 миллиардов гривен в год. Эти средства должны покрываться из бюджета города. Однако ситуация осложнилась после того, как у столицы забрали 8 миллиардов гривен на нужды «Укрзализныци».

«Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов», — отметил Кличко.

Мэр также напомнил, что перевозка льготных категорий населения является дополнительной нагрузкой на бюджет города, ведь это стоит еще миллиард гривен. Эти расходы, по его словам, государство не компенсирует.

Кличко подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы поддержать киевлян в сложной экономической ситуации, тогда как центральная власть, по его мнению, наоборот, усложнила эту задачу. Он подтвердил свое обещание, что повышение цен на проезд не будет рассматриваться до конца войны.

