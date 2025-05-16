Когда потеплеет в Киеве: в Укргидрометцентре назвали дату (график)

Какая будет погода в Киеве / © ТСН

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В Киеве и области 17-21 мая будет неустойчивая погода с периодическими дождями, небольшие из которых будут чередоваться с умеренными. Такая погода будет определяться полем пониженного атмосферного давления и прохладной влажной воздушной массой с северо-запада.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в соцсетях.

Отмечается, что облачное небо будет удерживать минимальную температуру ночью в пределах 6-11° с достаточно ровным ее ходом, а днем облака будут препятствовать прогреванию воздуха, поэтому ожидаем максимальную температуру 12-17° и только 21 мая за счет прояснений несколько выше 20°.

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«Если завершающий месяц весны кажется теплым, он будто раньше начинает лето, но это точно не о нашем майе. Итак, набираемся терпения в ожидании теплой погожей погоды!» — сообщает Укргидрометцентр.

График прогноза погоды в Киеве / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз погоды на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким.